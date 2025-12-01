Estos son los planes gratis que podrás disfrutar en Alicante para este puente de diciembre: cuentos, música y fotografía

Una de las fotos seleccionadas en la anterior maratón social de Aguas de Alicante. Cedida

Si buscas planes para disfrutar en familia en este puente de diciembre, el Museo de Aguas de Alicante llega cargado de ideas. Música, fotografía y cuentos en un programa que arranca este mismo miércoles.

"El éxito de participación que han alcanzado todas las actividades propuestas para este 2025 nos anima a seguir trabajando con nuevas y variadas iniciativas en 2026", valora Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante.

Mucho antes estará la vuelta de propuestas con una gran acogida como el maratón fotográfico social. Una exhibición que se inaugura el miércoles a las 17 horas con las imágenes que han creado los miembros de Alinur y San Rafael con los fotógrafos Valiente Verde, Cristina Mariscal, Quique Román.

Cada uno de ellos guía a un grupo de los que ha participado y que están vinculados a la diversidad funcional, inclusión social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Una actividad impulsada por Pilar Cortés y Ester García Guixot.

En esta exposición abierta hasta el 6 de enero se podrá ver el resultado de las sesiones fotográficas que han hecho estos usuarios en las últimas semanas.

Una muestra resultado de la colaboración, un concepto básico para Sanz: "La entendemos como un elemento clave en una estrategia de apoyo y difusión al talento local alicantino para seguir ofreciendo experiencias culturales de gran valor a toda la ciudadanía y visitantes durante todo el año"

La fiesta final

La muestra avanza lo que será la fiesta final de las actividades del museo en los pozos de Garrigós. El MOA (Mercat Obert d’Art) estará el sábado 6 de 10:00 a 22:00 horas y el domingo 7 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas. En ella difunden y promueven el talento de la Comunitat Valenciana y Murcia mientras desarrollan un modelo de ocio que apoye la economía local.

Y lo hará con la instalación de puestos de arte plástico, música, gastronomía y diseño en el exterior del museo además de en el interior de las instalaciones con un intenso programa de actividades. Entre ellas, el sábado, Navidad de cine con Julián Sanz, Cuentos contantes y sonantes con Héctor Bardisa y concierto de Revisionista y Arim, además de talleres de Navidad.

La fiesta se despedirá el domingo con un Bingo poético de temática navideña, concierto de Le Soul, un espacio sensorial infantil con Mira & Anda y la continuación de los talleres navideños.

Sanz concluye el repaso de este programa celebrando el apoyo del público, "que habitualmente ha supuesto aforos completos en las salas del museo y los aljibes de los Pozos de Garrigós". Este "es un fiel reflejo del acierto que supone el trabajo conjunto, gracias a las sólidas alianzas que hemos forjado con el entorno local con diferentes instituciones y entidades del ámbito público y privado".