Alicante recupera por primera vez la obra conocida de los inicios de Juana Francés

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante redefine la visión sobre Juana Francés con una exposición centrada en su primera etapa en la que reúne obras que no se habían exhibido hasta ahora. A eso suma la colaboración de instituciones para juntar cuadros que tampoco se habían reunido antes.

Rosa Castells, comisaria de la muestra con Natalia Molinos, destaca que con esta muestra se completa "ahora sí" toda la trayectoria de la artista.

La exposición Juana Francés. La construcción de una artista moderna, 1945-1956 recorre los años de formación figurativa, con 52 piezas en diferentes formatos. Y muchas de las que se verán hasta el 25 de enero de 2026, no se habían mostrado nunca, y que "revela a Juana como una artista completa".

Las obras proceden de todos los museos a los que la artista cedió su obra a su muerte, el Reina Sofía, el IAACC Pablo Serrano y el mismo MACA, además de otros centros como el IVAM y el Bellas Artes de Valencia. Gracias a todos ellos reivindican a una creadora a la que "la historiografía había olvidado".

El trabajo de las diferentes instituciones rompe con ello. Y el ejemplo de la generosidad en la que se trabaja para ese fin es que el MACA presentará un bodegón de 1949 comprado por el Museo de Bellas Artes antes de que este lo pueda exhibir en sus salas.

A ese apoyo de museos de diferentes ciudades y autonomías se suma el conjunto extraordinario de las obras cedidas por la familia Francés Coloma que ha depositado temporalmente las obras en el MACA. Entre ellas, un retrato familiar inédito hasta el momento.

Esa colaboración familiar aporta también los casi 180 documentos que acompañan esta muestra. Esta, como agradece Molinos, es muy importante y abre vías de investigación que no se tenían hasta el momento.

Un ejemplo de ello es el seguimiento físico de la propia creadora que permiten estas fotos e incluso todos los carnets de San Fernando. La comisaria valora que ayudan a documentar que terminó en el conservatorio real de música en piano el año que empieza Bellas Artes: "Opta por la plástica cuando tiene completa la de música y con premios".

Los representantes políticos subrayan el espíritu colaborativo mantenido. La concejala Nayma Beldjilali resalta así que la secretaria autonómica "siempre está mirando por el MACA".

Y esta, Pilar Tébar, recalca que es "fascinante" estar aquí después del "subidón" de las inauguraciones en el IVAM del trabajo del MACA. Por eso afirma que la mirada a Alicante está presente "para compensar los años en que no".