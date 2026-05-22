Las Escuelas Oficiales de Idiomas se suman a la huelga de profesores: "Nos quejamos en el Botànic y también ahora"

Uno de los carteles de la EOI Torrevieja en la manifestación de este jueves en Alicante.

La movilización del profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) ha ganado fuerza en las últimas semanas, sumándose a la huelga educativa contra los recortes impulsados por la actual Consellería de Educación.

Aunque tradicionalmente menos visible que otros niveles educativos, este colectivo denuncia un deterioro acelerado del servicio público de enseñanza de idiomas y advierte de sus consecuencias sociales y formativas.

María Àngels Soler Català, jefa del departamento de valenciano de la EOI de Torrevieja, explica a EL ESPAÑOL que el profesorado de estos centros “es minoritario, se nos ve menos y también se nos escucha menos”, pero subraya que la participación en las protestas está creciendo.

“Cada vez más compañeros se están sumando a la huelga y tomando conciencia de los problemas”, afirma tras una concentración este jueves en Alicante que califica de “muy numerosa”.

Años de reivindicaciones

Desde las EOI recuerdan que durante la etapa anterior ya protagonizaron movilizaciones para mejorar sus condiciones. “Se nos critica que en el Botànic no nos quejábamos, pero sí lo hicimos, y gracias a ello conseguimos crecimiento y expansión en idiomas”, señala Soler. Ese impulso permitió incorporar lenguas como el neerlandés, sueco, rumano o euskera, así como el desarrollo de la modalidad virtual.

Sin embargo, denuncian que este avance se ha visto frenado por “recortes escandalosos” con la llegada del nuevo gobierno. Según explican, varias lenguas minoritarias están siendo eliminadas de forma progresiva mediante la supresión de niveles iniciales, lo que impide la entrada de nuevo alumnado y conduce a su desaparición.

“Se han cortado con la finalidad de que se extingan”, advierte la docente. En el caso del euskera, critica que se haya relegado exclusivamente a la enseñanza online.

Otro de los puntos clave de la protesta es el aumento de ratios, especialmente en la enseñanza virtual. Mientras que en modalidad presencial los grupos iniciales pueden alcanzar los 35 alumnos, en online llegan hasta los 40.

“Es muy complicado aprender un idioma con estas condiciones, especialmente en clases de conversación”, sostiene Soler. A su juicio, este modelo no solo dificulta el aprendizaje, sino que puede fomentar el abandono: “Da la sensación de que la administración espera que el alumnado lo deje”.

El profesorado rechaza esta lógica y reivindica su compromiso con el alumnado adulto que acude a estos centros para mejorar su empleabilidad, viajar o integrarse socialmente. Recuerdan, además, que la alternativa privada tiene un coste elevado, lo que refuerza el papel de las EOI como herramienta de igualdad de oportunidades.

“Es un derecho de los ciudadanos poder continuar formándose”, defienden. Por ello, exigen la reversión de los recortes, la recuperación de los grupos presenciales, la bajada de ratios y la restitución de la oferta lingüística. También reclaman mejoras en la organización interna y en las infraestructuras, así como el apoyo necesario para garantizar una enseñanza de calidad.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas, concluyen, "no solo enseñan lenguas, sino que contribuyen a la cohesión social y al desarrollo profesional de la ciudadanía".