Así viven los alumnos de un instituto de Alicante la huelga de profesores: "Vemos a Peppa Pig en clase, parece una feria"

Trabajadores del IES 8 de marzo este lunes en la manifestación en Alicante.

Segundo día de parón indefinido en los colegios e institutos de la Comunitat Valenciana y la tensión no deja de aumentar.

Tras una multitudinaria manifestación este lunes que movilizó a unos 12.000 docentes en Alicante los profesores de la ciudad y de toda la Comunitat han decidido poner en práctica sus reivindicaciones, provocando un parón general y la cancelación de muchas clases.

¿El resultado? Los alumnos siguen yendo a los centros, pero en vez de estudiar, realizan otras actividades, como ver películas, dibujar o alargar las horas de patio.

En el caso del Instituto 8 de marzo, dos alumnos reflejan su situación, calificándola de "caos": "Nos ponen a Peppa Pig en clase, no sabemos nada, parece esto una feria, estamos todos mezclados".

"El patio ahora es de 9.50 a 10.20, creo que salimos a la una, no saben lo que están haciendo", comentan, a lo que añaden que van a llamar a sus padres para irse a casa.

No perjudicar el alumnado

Pese al ruido de las reivindicaciones, que llevan años reclamando, los profesores no dejan de pensar en sus alumnos. Y así lo refleja Luis Juan, representante sindical: "Los alumnos no deben pagar esta situación. No será un 10 general pero sí habrá un alza de notas", asegura.

En general, el profesorado desaprueba el modus operandi de Conselleria frente a esta situación: "Están actuando de manera torpe en todo esto. Se preocupan de la EBAU pero se están cancelando pruebas diagnóstico esta semana. Las pruebas de acceso a ciclos peligran y las evaluaciones finales de las FPs también. Está siendo un caos".

Servicios mínimos

Este mismo lunes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazó suspender los servicios mínimos fijados por la Generalitat para la huelga indefinida en la educación pública no universitaria, que ha comenzado este lunes.

La Sala no aprecia una “evidente falta de motivación” ni una “notoria o evidente falta de proporcionalidad” en la resolución recurrida, y subraya el peso del interés general ligado al derecho a la educación.

En especial, los magistrados ponen el foco en el alumnado de segundo de Bachillerato, al que sitúan en una posición singular por la cercanía de la EBAU y por la necesidad de que afronte esa prueba sin “incertidumbres” ni “zozobras”.

"Tras el fallo del TSJV, los profesores estamos barajando como subir las notas sin que nos puedan expedientar. Nos sentimos ante un atropello de nuestros derechos", aseguran a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al profesorado.

"Distribuiremos las notas entre 9 y 10, creemos que Conselleria no está jugando limpio", añaden.

Tras el inicio de la huelga este lunes, el profesorado prevé prolongar las reuniones y manifestaciones durante toda la semana.