Este colegio en un pueblo de Alicante integra a los alumnos en la escucha activa: "Nuestras opiniones cuentan"

Los alumnos del El Limonar International School Villamartín en las mesas de diálogo del Día de la Educación.

"Las encuestas anuales nos demuestran que nuestras opiniones cuentan". Así valora uno de los alumnos de Primaria de El Limonar International School Villamartín la iniciativa del centro para integrar la voz del alumnado en la planificación anual y en la estrategia de mejora del colegio.

Si bien este es un enfoque permanente, el programa de actividades por el Día Internacional de la Educación que se celebra cada 24 de enero destaca el diálogo centrado en la escucha activa como herramienta genuina para la mejora educativa.

Las sesiones reúnen a alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato junto a docentes en un formato de trabajo diseñado no como una actividad puntual, sino como una estrategia estructurada para recopilar aportaciones estudiantiles.

Estas contribuciones son posteriormente analizadas y transformadas en acciones concretas de mejora del colegio ubicado en San Miguel de Salinas. La iniciativa se alinea con el tema internacional de este año, 'El poder de la juventud en la recreación de la educación', que destaca el papel del alumnado como agentes activos en el sistema educativo.

Durante los debates, los alumnos han puesto de relieve distintas prioridades en función de su etapa educativa. En palabras de un estudiante de Primaria: "Cuando vemos que algunas de nuestras propuestas se incorporan al plan de mejora del colegio, nos sentimos muy valorados".

Una alumna de Bachillerato explica que la participación del estudiantado va más allá de expresar opiniones. "El colegio nos consulta sobre la elección de asignaturas en la etapa de Secundaria y Bachillerato, y tiene en cuenta nuestras preferencias para ajustar la oferta académica siempre que puede. Saber que nuestra voz influye en el currículo nos hace sentir parte activa de nuestra educación", señala.

La dirección del centro enfatiza que estos diálogos forman parte de una estrategia más amplia de mejora continua. En ella, la retroalimentación del alumnado se recoge de manera sistemática mediante dos encuestas anuales que se centran en aspectos académicos, atención y bienestar, además de sesiones de tutoría y foros de representación estudiantil.

Las conclusiones obtenidas se incorporan al plan anual de mejora del colegio, destacan a través de un comunicado. Con él influyen en decisiones relacionadas con el bienestar, la organización de actividades, el uso de espacios compartidos y la dinámica en el aula.

Y ahí recalcan que, lejos de ser un gesto simbólico, la escucha activa se entiende como una herramienta pedagógica que ayuda a crear entornos de aprendizaje más participativos y responsables. Estos los alinean con las necesidades reales del alumnado.

Según los docentes, este enfoque no solo mejora el clima escolar, sino que también fortalece competencias clave como el pensamiento crítico, la comunicación y la autonomía personal.

En un contexto global de reflexión sobre el futuro de la educación, iniciativas como esta ponen de relieve una idea sencilla pero decisiva: cuando la voz del alumnado se integra en la práctica escolar cotidiana, la educación avanza.