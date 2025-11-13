La UA y el Sha Wellness Clinic apuestan por innovar "en la mejora de la calidad de vida de las personas"

El encuentro de este jueves en la clínica Sha con los responsables de la Universidad de Alicante.

La provincia de Alicante quiere proyectar internacionalmente la vanguardia en la investigación en el sector del bienestar. Y eso es lo que une a la UA con SHA Wellness Clinic para innovar en salud y sostenibilidad. Ambas trabajan en una cátedra con la que trabajan en "la mejora de la calidad de vida de las personas".

La Cátedra SHA & AB Living Group de Innovación para la Salud de las Personas y el Planeta impulsa proyectos que combinan ciencia, tecnología, diseño y sostenibilidad. Así lo destacan en un comunicado en el que se marcan el objetivo de mejorar la salud individual y la del entorno.

La rectora de la UA, Amparo Navarro, ha visitado este jueves las instalaciones de SHA Wellness Clinic en la playa de l'Albir, donde ha mantenido un encuentro con el presidente del grupo, Alfredo Bataller Parietti, y la vicepresidenta, Graciela Pineda.

La reunión ha reforzado la colaboración entre ambos, como destacan. En ella han revisado los avances de la cátedra, que actúa como espacio de cooperación estratégica entre la Universidad y el grupo empresarial AB Living.

En la visita han participado también los miembros de la Comisión Mixta de la Cátedra: el vicerrector de Investigación, Juan Mora; los investigadores de la UA Alejandro Martínez y Vicente Navarro, este último también CEO del laboratorio Bioithas; y el director corporativo de Innovación de SHA & AB Living Group, Manuel Bonilla.

Gracias a esta cátedra se trabaja en la investigación aplicada, la divulgación científica y la incorporación de tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, en los ámbitos de la salud y el bienestar.

Entre las próximas acciones destacan la organización de foros y congresos internacionales, la colaboración en publicaciones científicas y la promoción de proyectos de investigación en áreas como la arquitectura saludable y la salud preventiva.

La cátedra contempla además la cooperación con universidades internacionales de prestigio, con el fin de reforzar su dimensión global y favorecer la transferencia de conocimiento.

Durante la visita, la delegación de la UA conoció los proyectos internacionales de expansión de SHA & AB Living Group, con nuevas iniciativas en Cancún (México) y en los Emiratos Árabes Unidos, orientadas a la creación de espacios de bienestar y residencias sostenibles de referencia mundial.

Compromiso por innovar

La rectora Amparo Navarro destacó que "esta colaboración con SHA & AB Living Group permite a la Universidad de Alicante avanzar en la aplicación del conocimiento científico a los grandes retos de la sociedad actual".

"La salud y la sostenibilidad son ejes fundamentales de nuestra estrategia institucional", ha afirmado Navarro. Y la prueba, prosigue, son "alianzas como esta que refuerzan nuestro compromiso con la innovación y la mejora de la calidad de vida de las personas".

El presidente de SHA Wellness Clinic y AB Living Group, Alfredo Bataller, afirmó que "esta alianza refuerza nuestra apuesta por la investigación y la innovación como motores para mejorar la salud de las personas y del planeta".