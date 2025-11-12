Avalcae, voluntarios contra el bullying desde Alicante: "Con los fondos de la violencia de género, lo erradicaríamos"

Una charla contra el acoso de Avalcae en un colegio, imagen de archivo. Avalcae

Hace 25 años, cuando la palabra bullying sonaba extraña y perseguir al diferente era cosa de críos, unos voluntarios levantaron Avalcae, una de las asociaciones contra el acoso escolar más antiguas de España, que tiene su sede en Alicante.

Las oficinas de Avalcae (Asociación Valenciana Contra el Acoso Escolar) están llenas de calendarios, pósteres y pegatinas que atestiguan la lucha de años contra una lacra que, cuando abrieron sus puertas, no era vista como tal.

"Ahora se ve como algo normal, pero imagínate 25 años de trabajo...", comenta su coordinador general, Francisco Sorolla.

El trágico suicidio de la sevillana de 14 años Sandra Peña en octubre ha vuelto a poner el foco en la necesidad de reforzar la lucha contra un problema "que ha existido siempre, en el colegio, instituto o universidad", comenta el experto.

Según Avalcae, en España se suicidan unos 300 niños y adolescentes al año por este motivo. Ellos mismos han tenido ocho casos en los que una víctima ha intentado quitarse la vida tras acudir a ellos.

Sorolla es técnico mediador y trabajó como pacificador para Naciones Unidas en conflictos en Namibia, Beirut y San Salvador, donde tuvo que negociar con terroristas y en situaciones críticas.

Por lo que conoce todas las técnicas y las teclas que hay que tocar para subir la autoestima a un alumno acosado y hacer entrar en razón al agresor.

La asociación está formada por unos 80 voluntarios, entre los que se encuentran psicólogos, técnicos, abogados y mediadores, entre otros. También antiguas víctimas.

Desde su creación, han tenido 4.500 casos, de los que el 92% se ha resuelto satisfactoriamente.

"De cada cinco niños, tres sufren o sufrirán acoso en algún momento, aunque las cifras oficiales lo minimicen", sostiene el mediador.

Fallos en el sistema

Pese a estos esfuerzos, "el acoso sigue subiendo; la última versión es el ciberbullying, que lleva entre cinco y diez años en aumento", lamenta Sorolla.

"Los medios de comunicación, el cine, la televisión y la sociedad en general fomentan un mundo de violencia. Se premia al ‘antihéroe’. Un niño de seis, siete u ocho años ve eso y aprende que la violencia tiene recompensa", destaca.

El acoso no solo ocurre entre niños, pues han tenido casos en Formación Profesional, incluso entre adultos de 40 o 50 años, aunque el rango más común es entre los ocho y los 15 años.

Otra causa es que el acoso escolar "no da dinero. No hay recursos destinados a erradicarlo, como ocurre con la violencia de género, que recibe muchos fondos de Europa y del Estado".

Las asociaciones contra el acoso escolar no tienen ese apoyo con el que "se podría erradicar el acoso escolar, siempre que los políticos nos escucharan", indica.

Avalcae realiza charlas, publicaciones, pósteres, conferencias en colegios para padres y media en casos para "ayudar tanto al acosador como a la víctima".

Cuando les contactan, abren una ficha con confidencialidad absoluta. "Estudiamos el caso, hablamos con el colegio, el jefe de estudios, las familias… Por desgracia, muchas veces nos llaman tarde, cuando el caso ya está muy deteriorado", apunta, por su parte, la presidenta de la asociación, María Teresa Canet.

Sorolla asegura que, durante este cuarto de siglo, han probado empíricamente que "da igual que los colegios sean públicos, concertados o privados".

E incluso afirma que "los concertados y privados suelen ocultar los casos porque tienen más que perder: subvenciones, ratios, licencias…".

"He preguntado muchas veces a los políticos: ‘¿Usted se creería a un alcalde que diga que en su pueblo no hay ladrones?’ Pues eso pasa con los colegios", añade.

La solución más común —e injusta— al final es cambiar a la víctima de colegio, "cuando debería ser el agresor quien se fuera", resume Sorolla.

Protocolos fallidos

En la Comunidad Valenciana existe el protocolo PREVI, un texto correcto, a su juicio, pero que tiene un problema de interpretación.

Cuando se activa, participan orientadores, trabajadores sociales y policía, pero muchas veces se convierte en un "efecto ventilador" hacia la víctima: demasiadas personas intervienen sin resolver nada. Cuando debería centrarse en el acosador.

La Policía, por ejemplo, no puede hacer nada si los agresores son menores de 14 años, porque son inimputables.

Por eso desde Avalcae pelean porque en los colegios se implementen asignaturas de valores, civismo o comportamiento social, y critican la eliminación de materias como la Filosofía, que fomenta el pensamiento y la ética.

Pero, pese a sus esfuerzos, las familias tampoco arriman el hombro, ya que "cuando se hacen charlas, de mil alumnos solo acuden veinte padres. Luego se quejan cuando su hijo es acosador o víctima", concluye el especialista.