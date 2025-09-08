Los municipios de Alicante que suspenden las clases del martes por la alerta naranja en tormentas

Las tormentas que azotan la Comunitat Valenciana están arrojando sobre la provincia de Alicante intensas lluvias y fuertes vientos de hasta 100 km/h en algunos puntos que están provocando la suspensión de las clases del martes en múltiples ciudades.

Alicante Elche, El Campello, San Vicente del Raspeig, Cox, Callosa del Segura y Sant Joan d'Alacant han suspendido la actividad docente para el 9 de septiembre por la alerta naranja de Emergencias de la Generalitat que se extiende sobre todo el territorio alicantino.

Alicante suspende este martes las clases y cierra parques y jardines y el Castillo de Santa Bárbara ante la alerta naranja por lluvias.

Elche también cancela el segundo día de clases y cierra el centro de idiomas, el conservatorio y las instalaciones deportivas.

La primera población en anunciar las restricciones fue El Campello, a la que le siguió Cox.

La Universidad de Alicante (UA) ha informado de la suspensión general de la presencia universitaria en todos los espacios académicos e instalaciones de la UA.

La zona más afectada está siendo la Vega Baja, donde la tormenta ha pasado dejando a su paso un reventón húmedo. Se han registrado rachas de viento de 90-100 km/h en Callosa y Redován, informan desde el departamento de Climatología de la Universidad de Alicante.

En estos momentos hay alerta por tormentas de nivel naranja en toda la provincia de Alicante y en el interior sur y litoral sur de València. Así como alertas amarillas en los litorales de Valencia y de Castellón.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos tiene abiertas 18 intervenciones por fuertes vientos y precipitaciones intensas. Los primeros avisos datan de las 16:45 hasta el momento presente.

La práctica totalidad de las incidencias se concentran en la Vega Baja con 26 intervenciones en Cox, Redován, Orihuela, Callosa, Villena, Cocentaina y Rafal.

Las intervenciones son mayoritariamente por salvamentos en vía pública, con especial incidencias por caídas de árboles, seguido por postes y cableados de luz, y dos achiques de agua.

