Mazón revoluciona el curso en la Comunitat Valenciana con la "consolidación" de la educación gratis de 0 a 3 años

Carlos Mazón y Luis Barcala en la visita este lunes a las obras del colegio La Almadraba.

Carlos Mazón arranca septiembre presumiendo del cambio en la Comunitat Valenciana: "Es el curso de la libertad". La de elección de idiomas y también la de la "consolidación" de la gratuidad en la enseñanza de 0 a 3 años, la de impulso de la Formación Profesional y la de la salud mental.

Todos estos mensajes los despliega este lunes en la ciudad de Alicante, donde ha visitado las obras del colegio La Almadraba. "Es un colegio que hemos venido pidiendo durante demasiados años y que por fin va a ser una realidad", celebra.

El nuevo centro en la playa de San Juan abrirá en el curso 2026/27 con capacidad para 730 alumnos. Para que sea posible han aumentado el presupuesto en medio millón de euros más "para impermeabilizar la estructura" porque "el nivel freático era algo más complicado que en un principio se preveía".

Más allá de las infraestructuras, el presidente de la Generalitat asegura estar "muy satisfecho" porque "esta sea la semana en la que se ha consolidado la apertura de toda la educación gratuita de 0 a 3 años en toda la Comunitat Valenciana". La que considera es "una importante revolución social de cara a la convivencia familiar".

Una medida que formaba parte de su programa electoral y que define como "un gran avance para la conciliación, para la corresponsabilidad y un gran incentivo para la natalidad". A lo que suma que "es un gran apoyo para la estimulación temprana de nuestras hijas y de nuestros hijos".

El otro compromiso electoral que ha cumplido y del que se enorgullece es que este "es el curso educativo de la libertad de las familias, de la libertad de la lengua básica".

"Ya no deciden en exclusiva los políticos en un despacho con unas siglas, con una ideología o con un prejuicio", subraya. "Ahora son las familias en la Comunidad Valenciana las que participan como protagonistas en la educación y en la lengua de sus hijos", recalca.

