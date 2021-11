La Universidad de Elche continúa con la formación para mayores de 55 años en formato digital hasta febrero

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) vuelve a impartir en el curso 2021/2022 la formación continuada para las personas mayores a través del programa de las Aulas Universitarias de la Experiencia (AUNEx). Tanto la Fundación La Caixa como CaixaBank han renovado su colaboración, mediante un donativo económico, con el proyecto dirigido por la profesora Esther Sitges para incentivar a la población mayor de 55 años a participar en la vida universitaria.

A la firma de este acuerdo han asistido la vicerrectora de Cultura de la UMH, Tatiana Sentamans; y la vicerrectora adjunta de Cultura y Extensión, Esther Fuentes. Asimismo, por parte de CaixaBank han estado presentes el director del Centro de Instituciones de la Comunidad Valenciana, Manuel Bañuls Sendra, y el director de Banca Instituciones Alicante, Juan José Rubio.

Digital hasta 2022

Este año, el programa se ha iniciado de manera no presencial. Durante el primer trimestre, el alumnado de las AUNEx en las diferentes sedes, así como las personas interesadas en conocer el programa participan en actividades como cursos, seminarios, debates, programas de radio, etc. Estas iniciativas forman parte del aprendizaje de las herramientas con las que van a trabajar los contenidos del programa de las AUNEx de manera virtual y, además, les ayuda en su día a día para para aprender a realizar trámites en formato online.

A partir de febrero de 2022, los cursos de las AUNEx se impartirán tanto en formato presencial como en formato online, de manera que la oferta docente sea más amplia y accesible a todo el estudiantado de las seis sedes. El formato de cursos va a permitir que cada estudiante se diseñe el itinerario más atractivo y los cursos ofertados tratan temas como Arte, Literatura, Fisiología, Derecho, Sociología, Cine, Unión Europea o Botánica. Las clases se imparten por profesores y profesoras de la UMH, así como de otras universidades, ya que las AUNEx participan en la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores, lo que permite colaborar con los programas de diferentes universidades, tanto para intercambio docente como de investigación.

En febrero de 2017, los rectores de las 5 universidades públicas valencianas firmaron un acuerdo para la creación de la 'Xarxa de Programes Universitaris per a Majors de les Universitats Públiques Valencianes (XPUM-CV)' para compartir medios y experiencias entre estas instituciones académicas.



El primer convenio de colaboración suscrito con la Fundación 'la Caixa' y CaixaBank fue en el curso 2009/2010, por lo que la entidad financiera es un apoyo fundamental para enriquecer el aprendizaje de las personas mayores de 55 años, que participan en el programa de las AUNEx de la UMH.

