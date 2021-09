La Generalitat Valenciana reconoce ocho nuevos grupos de investigación de excelencia de la UA

La Universidad de Alicante (UA) ha obtenido ocho nuevas subvenciones del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia (Prometeo 2021) de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana.

En concreto, los proyectos corresponden a todas la áreas de conocimiento: Arte y Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura, por un importe total de 3,6 millones de euros.

"Es la primera vez que la UA alcanza este número de proyectos Prometeo fruto del trabajo e implicación de las investigadoras, investigadores y a la ayuda del Servicio de Gestión de la Investigación de la UA", destaca el vicerrector de Investigación, Juan Mora.

En esta convocatoria, la UA ha obtenido una tasa de éxito superior al 60% con la concesión de 8 de las 13 propuestas presentadas por grupos de investigación multidisciplinares. "Es importante destacar que hemos conseguido una tasa de éxito muy por encima de la media obtenida en convocatorias anteriores del programa Prometeo, que rondaba de media el 25%", apunta Mora.

Con estos ocho nuevos proyectos, la UA suma un total de 20 grupos de excelencia reconocidos por la Generalitat Valenciana. "Estamos muy satisfechos por los buenos resultados, aunque lamentamos que cinco proyectos que responden a los patrones de exigencia de esta convocatoria hayan quedado sin apoyo", explica el vicerrector de Investigación.

Prometeo 2021

En esta edición 2021 del programa Prometeo, en el área de Biociencias y biotecnología, renueva el proyecto “Investigación de sistemas CRISPR-Cas tipo IV”, liderado por el microbiólogo del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología y director del Grupo de Microbiología Molecular, Francis M. Mojica, con un importe de 474.997 euros.

Con una dotación de con 595.366,96 euros, “Haloarqueas como factorías celulares para la biorremediación de aguas residuales y para la producción de pigmentos y bioplásticos”, es el proyecto que también destaca en este área liderado por la investigadora y directora del Grupo de Bioquímica Aplicada (AppBiochem) Rosa María Martínez Espinosa.

En el área de Biomedicina, el proyecto titulado "Therapy for hereditary retinal dystrophies using neuroprotective agents and CRISPR. A translational study from an animal model to human retinal organoids" del director del grupo de Neurobiología del sistema visual y terapia de enfermedades neurodegenerativas (NEUROVIS), Nicolás Cuenca Navarro, junto al investigador Pedro Lax Zapata, cuenta con 353.865,63 euros.

En el área de Ciencias y tecnologías de materiales, la investigadora del Departamento de Física Aplicada, Mª José Caturla Terol, renueva la propuesta “Advanced quantum phenomena in 2D nd carbon based materials” con una dotación de 423.457,8 euros.

El proyecto "Respaldo al liderazgo internacional de la Universidad de Alicante en rotación terrestre" del área de Ciencias y tecnologías medioambientales, liderado por el investigador y director del grupo de Geodesia espacial y dinámica espacial de la UA, José Manuel Ferrándiz Leal, junto a la investigadora María Isabel Vigo Alguiar, ha conseguido 446.800,74 euros.

Por su parte, el investigador del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico y director del Grupo de Microeconomía aplicada (GIMA), Giovanni Ponti, lidera el proyecto "Information Transmission in a Polarized Society (ITPS)" financiado con 538.331,64 euros.

"Etiquetaje pragmático para un observatorio de la identidad de mujeres y hombres a través del humor. La plataforma observahumor.com" es el proyecto liderado por la directora del Grupo de investigación sobre la ironía y el humor en español (GRIALE), Leonor Ruiz Gurillo, por un importe de 244.182,74 euros en el área de Mente, lenguaje y pensamiento

Por último, el programa Prometeo ha dotado con 599.882,3 euros al proyecto "A Big dAta anaLytical pLatform for the diagnosis and treatment of Attention deficit hyperactivity Disorder (ADHD) featuring ExtendEd Reality – BALLADEER", en el área Tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Esta propuesta está liderada por Juan Carlos Trujillo Mondéjar, del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos (DLSI) y director Grupo de Investigación Lucentia, junto a Rosario Isabel Ferrer Cascales, directora del Grupo de Investigación Psicología Aplicada a la Salud y Comportamiento Humano.

