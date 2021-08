Las becas 2020-21 de los universitarios en la Comunidad valenciana todavía no se han pagado

El portavoz de Universidades del PP enlas Cortes Valencianas, Luis Martínez, ha calificado de “vergonzoso” que las becas de estudio correspondientes al curso lectivo 2020-21 "todavía no se hayan abonado" y ha exigido la dimisión inmediata de la consellera de Universidades, la alicantina Carolina Pascual.



Luis Martínez ha asegurado que la consellera de Universidades "se comprometió a tener saldada la deuda antes de terminar el curso, pero la realidad es que a punto de comenzar un nuevo curso miles de estudiantes todavía no han recibido el dinero”. Han pasado ya dos meses desde el final del curso lectivo y los alumnos todavía no saben nada.



El diputado popular ha denunciado, de forma más general, que los “incumplimientos de Puig" perjudican a miles de estudiantes que necesitan esas becas para poder seguir cursando sus estudios universitarios.

"Y más teniendo en cuenta la situación tan complicada derivada de la crisis sanitaria y económica que están viviendo en estos momentos algunas familias”, ha señalado el diputado popular. El Gonbierno tripartito de PSOE-Compromís-Podemos ha establecido una de las restricciones de la libertad más duras de España en contra del comercio, hoteleros, hosteleros y ocio.



Según ha explicado Martínez en un comunicado, “las becas salario se resolvieron ya con retraso en el mes marzo y, a día de hoy, todavía no han sido cobradas por los estudiantes universitarios”.

Falta de sensibilidad

El diputado ha lamentado “esta falta de sensibilidad de la consellera con los estudiantes que no tiene con la Fundación Ellis, donde están colocados amigos y familiares y que cobran su subvención de un millón de euros en tiempo y forma”. Las Provincias publicó hace dos días el escándalo de las colocaciones a dedo y lo que va a costar esa Fundación de carácter tecnológico, también dependiente de Carolina Pascual.



“La consellera está más preocupada por esta subvención y por colocar a cargos socialistas y familiares en Distrito Digital que por solucionar los problemas de las universidades valencianas”, ha criticado el portavoz



Luis Martínez ha afirmado que el borrador del Plan de Financiación de las Universidades Públicas Valencianas tampoco ha sido presentado: “la consellera se comprometió a tenerlo antes del verano y no hay ninguna noticia al respecto, ni nadie sabe nada. A la consellera le importan poco los problemas de las universidades, del profesorado y de los alumnos”, ha finalizado.

Por el momento los rectores de las universidades de la Comunidad Valenciana no han denunciado públicamente los incumplimientos, pero de no cumplir con lo prometido se espera un otoño caliente para Pascual.

