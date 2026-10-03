De Ibi y Elche al centro de Europa: tres alicantinos muestran las curiosidades de Polonia en televisión

El programa Valencians al món emprende este miércoles 7 de octubre, a las 22:45 horas en À Punt, una ambiciosa travesía para recorrer Polonia de norte a sur con el objetivo de descubrir su riqueza histórica y cultural.

La emisión supone además el estreno de la reportera Marisa Mañanós, quien guiará a los espectadores por las ciudades más emblemáticas del país. A lo largo del trayecto, mostrará la arquitectura monumental, los espacios naturales, la gastronomía y la rutina diaria de los emigrantes valencianos que residen allí.

Entre las historias personales que vertebran la entrega destacan especialmente tres guías de la provincia de Alicante. Procedentes de Ibi y Elche, estos residentes alicantinos abrirán las puertas de sus ciudades de acogida en Gdańsk y Breslavia.

El recorrido arranca en la costa del mar Báltico, en Gdańsk. Allí aguarda Rebeca Vicedo, natural de Ibi, quien vive en esta ciudad polaca desde hace cinco años.

Con Rebeca, el programa descubrirá la calle principal, el antiguo ayuntamiento de estilo gótico y la célebre fuente de Neptuno. Este monumento actúa como símbolo del pasado marítimo local y testimonio de su vinculación con la Liga Hanseática.

La siguiente parada lleva las cámaras hasta Poznań, donde el espacio se encontrará con Juan Sáez, de Picanya, afincado en territorio polaco desde hace dieciséis años. Juan muestra los rincones más representativos de la ciudad, entre los que destaca la catedral, sede episcopal y uno de los templos más antiguos de Polonia.

La ruta prosigue hacia Breslavia (Wrocław), conocida popularmente como la ciudad de los puentes. En esta ubicación, el programa muestra distintas formas de vivir y disfrutar del entorno de la mano de tres vecinos de la Comunitat Valenciana.

La primera parada en Breslavia propone un recorrido por la gastronomía tradicional junto a Eva Serrano, de Picanya, quien reside en la ciudad desde hace una década. Con ella, Marisa Mañanós degusta la sopa Żurek, que se sirve dentro de un pan redondo, el cerdo guisado con salsa de cerveza y los kopytka, una especie de ñoquis de patata.

El acento ilicitano toma el relevo en Breslavia con la presencia de Daniel Maciá, de Elche, afincado en la ciudad desde hace ocho años. Él se encargará de enseñar la cara más verde y deportiva del municipio.

Miguel Ángel, de Elche, enseñará Polonia en 'Valencians al món'. À Punt

Junto a Daniel, la reportera visita el pabellón Hala Lodowa y el Jardín Japonés. Este espacio natural fue creado con motivo de la Exposición Universal de 1913 y conserva buena parte de su cuidada estética oriental.

El viaje concluye también en Breslavia de la mano de Miguel Ángel Sánchez, natural de Elche, establecido allí desde hace siete años. Miguel Ángel acompaña al equipo a un mercado tradicional para comprobar qué productos de la terreta se pueden encontrar en Polonia y comparar su precio con el de España.

Daniel, de Elche, es otro de los alicantinos que enseña Polonia en 'Valencians al món'. À Punt

La trayectoria de Miguel Ángel termina en la biblioteca Ossolineum, una de las instituciones culturales más relevantes de la ciudad, la cual custodia manuscritos y documentos de gran valor histórico.