'Obert pel matí', la nueva apuesta de À Punt para las mañanas de la Comunitat Valenciana

Este lunes 7 de septiembre À Punt arranca nueva temporada en las mañanas recuperando una programación en directo tras el parón del verano. Y la nueva apuesta para este curso se llamará Obert pel matí, como adelantan a EL ESPAÑOL.

Clara Castelló y Juanma Melero retoman el timón de la franja matinal con un programa que se emitirá de lunes a viernes de 10:30 a 13 horas. La pareja de presentadores ya se encargaron de Connexió Comunitat Valenciana, el programa que les unió la temporada pasada.

La continuidad, dentro de la renovación del nombre, es la base de Obert pel matí. La primera parte se centrará en la actualidad informativa de la Comunitat Valenciana y para ir más allá contarán con una tertulia en la que invitarán a diferentes especialistas para analizar los temas del día.

La última parte del magacín se dedicará a los temas de entretenimiento, culturales y festivos. Lo harán a través de entrevistas a los protagonistas del territorio o aprovechando las visitas de los que se acerquen para promocionar su trabajo.

La química televisiva de Castelló y Melero, probada a lo largo del curso anterior, es uno de los puntales de la nueva apuesta. Ambos han demostrado el atractivo de su trabajo en común y por eso se les confían las mañanas.

La cadena pública retoma este lunes la apuesta por los directos después de los recortes de julio y agosto, en los que las reposiciones de programas propios han copado estos espacios.

Noticia en actualización

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