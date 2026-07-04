Cortesina Fest cierra su quinta edición en Alicante con 'Gallina' como gran ganadora y el público premia a 'Dafne y Pol'

Alicante volvió a situarse este sábado en el mapa del cine breve con la gala de clausura de la V edición del Cortesina Fest, el Certamen Internacional de Cortometrajes que ha convertido al Teatre Arniches en una plataforma de referencia para nuevas voces del audiovisual y para la visibilización del talento femenino. La jornada dejó como gran vencedor a Gallina, de Fernando Reinaldos, que obtuvo el primer premio oficial tras imponerse en una edición marcada por el aumento de participación y por una proyección internacional cada vez más sólida.

Gallina es una obra que cuenta con Rosario Pardo, Joaquín López Fernández, Candela Moreno Contreras, Adrián Campillo Ortín, Sergio Reifs y Raúl Martínez Román en el reparto. La historia se desarrolla en la soleada España rural; a Pablo, de diez años, le encanta pasar tiempo en la casa de campo de su abuela, jugando con su hermana menor Alba y su mejor amigo Martín. Pero todo cambia cuando Martín usa este vínculo para presionarlo para que traicione a su familia.

El palmarés refleja la diversidad de miradas que ha reunido este año el festival. Junto al triunfo de Gallina, el segundo premio fue para El cuerpo de Cristo, de Bea Lema, y el tercero para Define verano, de Laia Alejandre i Llopat. El Premio del Público recayó en Dafne y Pol, de Sergio Checa, un reconocimiento especialmente simbólico porque resume la conexión entre las obras seleccionadas y la respuesta de los espectadores durante las proyecciones celebradas en el Arniches.

La cita llega respaldada por cifras que explican por sí solas el crecimiento del certamen. Esta quinta edición recibió 768 cortometrajes de todo el mundo, más del doble que el año anterior, cuando se presentaron 361 obras. De ellas, 560 eran nacionales y 208 internacionales, con presencia de producciones procedentes de 47 países y una destacada participación de 35 trabajos de la provincia de Alicante. Ese salto consolida al Cortesina Fest como un evento de alcance cada vez mayor, sin perder su identidad ligada a la igualdad y al impulso de nuevas creadoras y creadores.

Marcela Fernández, presidenta de AEPA Alicante. Iván Villarejo

La gala de entrega de premios comenzó con unas palabras de Marcela Fernández, presidenta de AEPA y Mujeres por la Igualdad, organizadora del certamen, quien puso el foco en la calidad de los trabajos presentados y en la importancia de conocer historias desde una perspectiva femenina.

Además, el acto tuvo también una dimensión claramente emocional con el reconocimiento a Rosario Pardo, que recibió la Mención Especial Mujeres por la Igualdad. El premio distingue una trayectoria profesional amplia, versátil y cercana al público, pero además subraya la relación continua de la actriz con el festival, en el que ha participado desde la primera edición a través de varios cortometrajes seleccionados (una figura recurrente dentro de la historia del festival con Querida Letizia (2022), El cacharrito (2023),Croquetas (2024) y Gallina (2026). Su presencia reafirma una de las señas de identidad del certamen: la apuesta por referentes que conectan la industria audiovisual con el compromiso social.

El festival, organizado por la Asociación de Mujeres por la Igualdad de Alicante con el apoyo de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante (AEPA) y de distintas instituciones públicas, ha ido ganando peso como espacio de encuentro para películas que ponen el foco en la realidad de las mujeres, en la diversidad de miradas y en la emergencia de nuevos talentos.

El apoyo al festival del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, la Diputación de Alicante, IMPULSALICANTE, Alicante Film Office, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Generalitat Valenciana y Teatre Arniches, Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche y con la colaboración del FANTAELX; CIMA; Festival SkyLine Benidorm; Festival de Cortos de Crevillent; Festival Internacional de Cine Pequeño de Aspe; Tren al Sur- Asociación cultural; La Cónsul Honoraria de la República Federal de Alemania en Alicante; Alicante Film School y Asociación de Charlie, evidencia la importancia del certamen en el panorama cultural y audiovisual valenciano.

El Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad ha sido uno de los principales colaboradores del Festival. Iván Villarejo

La programación de este año incluyó además el Premio de Honor al equipo de Sorda y la proyección de propuestas que combinan sensibilidad autoral y vocación de diálogo con el público.

En un momento en el que los festivales compiten por atención y prestigio, Cortesina Fest ha encontrado una fórmula propia: una convocatoria abierta, una selección competitiva de alto nivel y una línea editorial coherente con su propósito fundacional. El resultado es un certamen que crece sin renunciar a su mensaje, que amplía fronteras sin perder su anclaje en Alicante y que, edición tras edición, refuerza la idea de que el cortometraje sigue siendo un territorio privilegiado para contar historias con intensidad, riesgo y mirada propia.