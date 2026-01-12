Es una de las joyas del País Vasco y lo descubre uno de los programas de más éxito en la televisión de la Comunitat Valenciana

Es uno de los enclaves naturales más valiosos de la cornisa cantábrica, como señalan orgullosos. Y pueden presumir de ello porque ostentan el reconocimiento de Reserva de la Biosfera por la Unesco desde hace más de cuatro décadas. Una valoración internacional que recibieron por su gran riqueza ecológica y paisajística. Y esta semana lo descubre uno de los programas de más éxito en la televisión pública de la Comunitat Valenciana.

Hu Zhao ha ampliado en esta nueva temporada su campo de acción. El presentador de Xino Xano Ibèric viaja ahora por toda España para presentar los atractivos del país. Y con ese propósito llega a Urdaibai, una de las reservas de la biosfera más espectaculares del norte peninsular.

¿Qué es lo que hace tan atractivo este lugar? La desembocadura del río Oka es un espacio único donde los bosques, los humedales y el mar conviven en perfecta armonía, resaltan desde la televisión pública autonómica, À Punt. Ocupa unos 220 km² e integra marismas, ría, acantilados, playas, montes y zonas rurales habitadas.

A lo largo del episodio, Hu recorre un paisaje de una belleza impactante mientras se adentra en una cultura profundamente arraigada al territorio. De la mano de valencianos que han hecho de Urdaibai su hogar, el programa promete que ofrecerá una mirada cercana y humana a una forma de entender la vida ligada a la naturaleza, el esfuerzo colectivo y el respeto por las tradiciones.

El deporte rural vasco, las míticas traineras y la relación íntima con el mar forman parte de un relato que combina espectáculo visual y emoción, sin prisas y con la curiosidad que caracteriza a Xino Xano. Un viaje que conecta valores compartidos entre pueblos: el sentimiento de comunidad, el orgullo cultural y la transmisión de las raíces.

Esta nueva entrega de los martes a las 22:45 horas llega, además, en un momento especialmente dulce para el programa, resaltan sus responsables. Ahí se enorgullecen de señalar que Xino Xano Ibèric ha tenido una muy buena acogida por parte de la audiencia, afianzándose como uno de los formatos de referencia y como una de las propuestas más sólidas del horario de máxima audiencia de À Punt.

La semana pasada, Xino Xano Ibèric vivió uno de sus mejores resultados con el capítulo de Doñana, que alcanzó un 4,6 % de cuota y alcanzó los 116.000 espectadores únicos, uno de los registros más altos del formato hasta el momento.