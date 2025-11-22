La serie número 1 en España casi pierde una impresionante casa en un pueblo de Alicante por el alquiler

Incluso una gran producción de Netflix puede encontrarse con problemas por el alquiler vacacional en la provincia de Alicante. La serie Respira, que acaba de estrenar su segunda temporada, ha sido número 1 en España y 5 en la lista de todo el mundo. El productor Diego Betancor valora las ventajas de salir de Madrid para rodar en la Comunitat Valenciana.

La serie producida por El Desorden Crea se suma a la tendencia de ambientar las ficciones fuera de la capital de España. Y es que, como cuenta a EL ESPAÑOL, Betancor, la Comunidad de Madrid está "bastante saturada en cuanto a rodajes". Filmar en las calles de la capital plantea "problemas logísticos" y ya "no es tan fácil conseguir un permiso de rodaje".

Si bien los estudios se mantienen en Tres Cantos, los exteriores de esta serie centrada en un hospital tenían que ser "un balón de oxígeno" y dar un horizonte, decidieron irse a un lugar con "mar". Tanto Andalucía como el norte de España fueron alternativas que se plantearon, pero Valencia fue la opción elegida "por goleada".

Las razones fueron su buena comunicación con Madrid gracias al tren de Alta Velocidad, las facilidades que ofrece la Administración pública para rodar, y el hecho de que posee "una luz fantástica y un clima" acorde. Para las localizaciones, contaron con la ayuda de la productora Gran Convoy, en particular con Ana Gitrama, quien había trabajado previamente en La Ruta.

En Respira una de sus protagonistas es la presidenta de la Comunitat Valenciana, una política liberal que encarna Najwa Nimri y que se enfrenta a un cáncer. Para recrear su casa y otras escenas en la costa no encontraban "a 5 minutos de Valencia" lo que buscaban, así que ampliaron el campo de trabajo y llegaron a la provincia de Alicante.

El productor, acostumbrado a visitar mansiones espectaculares por su trabajo previo en Élite con sus casas de millonarios, confiesa que las opciones que encontraron en la localidad de la Marina Alta "nos dejaron con la boca abierta". Muchas de estas residencias estaban "al borde del mar" y algunas de ellas "iban un paso más allá" de lo habitual.

En Xàbia encontraron una de las más espectaculares y que en esta segunda temporada tiene especial protagonismo porque en ella suceden puntos claves de la trama. No obstante, esta elección supuso un reto logístico importante.

Mientras que en Madrid las casas solían pertenecer a familias que las habitaban, en la costa muchas de ellas eran "casas destinadas al alquiler vacacional, pero de lujo". Esta situación "ha añadido una capa de complejidad" porque los planes de rodaje están "vivos". Si un día hay un imprevisto, como lluvia o un actor enfermo, se puede necesitar cambiar las fechas.

El problema reside en la "poca flexibilidad" por parte de los propietarios, ya que si intentan cambiar las fechas, pueden encontrarse con que la casa se ha alquilado a un turista. Esta dificultad se convirtió en una "tragedia que parecía que íbamos a tener de cara a la temporada dos".

La casa alquilada

La casa del personaje de Patricia, el escenario principal, "no estaba disponible en las fechas que necesitábamos". Betancor relató que estaban "asumiendo que no se podía rodar ahí y que íbamos a tener que cambiar de casa". Afortunadamente, un cambio en el plan de rodaje hizo que sus fechas variaran y, finalmente, "la casa estuvo disponible".

Aparte de las localizaciones costeras, la serie depende en gran medida de un escenario principal. Y ahí el productor agradece la comodidad del rodaje que ha sido posible por el "apoyo absoluto de la Universidad Politécnica" de Valencia.

Una de sus sedes es la que se convierte en Respira en el hospital Joaquín Sorolla. Y en la segunda temporada, tiene aún más protagonismo gracias a la Casa del Alumno. Este espectacular edificio acristalado lo prestaron "durante tres semanas en exclusiva para nosotros".

El plató valenciano

En este espacio, "recrearon la unidad de oncología del personaje de Sophie La Font", una de las incorporaciones a esta segunda temporada. Betancor valora la importancia de tener este espacio, ya que la Politécnica "acaba siendo el plató en Valencia".

Y poder tener un edificio les ha permitido salvar imprevistos. Si de pronto "llueve, no podemos rodar en El Perelló", pueden decidir que se "meten, en este caso, en la Politécnica".

Finalmente, con una serie ambientada en la Comunitat Valenciana y con la presidenta del Consell al frente, Betancor recuerda que Respira tiene "un universo propio". El hecho de que la ficción a veces parezca reflejar la realidad se debe, según el productor, a que en España, "la realidad supera la ficción".