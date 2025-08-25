Estas son las fiestas de un pueblo de Alicante que recupera À Punt en 'Terra de festes'

Agosto es un intenso mes de fiestas en la Comunitat Valenciana y el programa Terra de festes de la televisión pública autonómica À Punt se encarga de recogerlas. Este lunes lo hace con El Verger, Xàtiva y Azuébar.

Desde la comarca de la Marina Alta, la representación de la provincia de Alicante llega con este pueblo que celebra este mes sus fiestas patronales. Como avanzan desde el programa después de pasar por sus calles, las carrozas y comparsas ofrecen una explosión de color.

Y así destacan que estas celebraciones brillan por su vitalidad y por el protagonismo de la gente del pueblo entre el 13 y el 16 de agosto. El programa mostrará la emoción de la tamborrada infantil, donde los más pequeños marcan el ritmo de la fiesta.

Otra de las curiosidades que enseñan de estos intensos días en el norte de la provincia es la tradición de la carrera de cintas en bicicleta, un juego popular que conserva la esencia de las celebraciones de antaño.

Como colofón, Terra de festes vivirá la preparación y el desfile de las espectaculares carrozas y comparsas, donde la participación vecinal convierte a cada calle en un escenario de música, color y convivencia festiva.

Y con ella, como remarcan desde el programa a través de una nota, reivindican que se ponen en valor las celebraciones que hacen única la identidad cultural valenciana y que siguen vivas gracias al esfuerzo y la pasión de los municipios.

En el sur de la provincia de Valencia la Fira d’Agost de Xàtiva es una cita que puede presumir de siglos de historia y de tener el reconocimiento de Interés Turístico Nacional. Y eso es porque el rey Jaume I le dio el privilegio necesario para que se organizara en 1250.

Este año celebran su 775 aniversario como una de las citas más emblemáticas de todo el calendario festivo en la Comunitat Valenciana. Terra de festes mostrará la Fira del Bestiar, las exhibiciones de doma y los oficios tradicionales presentes en sus puestos, como cayados y abanicos, símbolos de la pervivencia de la artesanía local en una feria que combina historia, tradición y modernidad.

La última parada del programa viene de la comarca del Alto Palancia, en la provincia de Castellón. Azuébar mantiene vivas sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo, San Mateo, San Roque, la Virgen de Agosto y la Divina Pastora.

Terra de festes se adentrará en las calles engalanadas para mostrar cómo las mujeres del municipio han recuperado la tradición de lucir mantones de Manila en los desfiles, piezas heredadas y transmitidas de generación en generación que se convierten en auténticas joyas textiles.

El programa acompañará también a los vecinos en la cercavila de disfraces, donde la creatividad popular se apodera de las calles, y en la multitudinaria cena de pa i porta, que reúne a todo el pueblo alrededor de la mesa en un ambiente de hermandad festiva.