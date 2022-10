El regreso de Ciudad de la Luz, la alicantina que llena de figurantes las series más vistas

El regreso de los estudios de Ciudad de la Luz en Alicante abre la posibilidad de vuelta de los profesionales que surgieron al abrirse. Ana Durá mira de reojo desde Madrid la reapertura y el inicio de los rodajes. Ella arrancó en ellos con películas como El consejero de Ridley Scott y ahora trabaja para grandes producciones de Netflix como Valeria. proporcionando los figurantes. Y ya tiene abiertas pruebas de castin en la ciudad.

Penélope Cruz, Brad Pitt, Elsa Pataky o Rhys Ifans son algunas de las estrellas para las que tenía que encontrar los extras que se moverían en sus películas. El consejero, la película de Scott que reunía a Cruz, Bardem y Pitt, le marcó uno de los primeros retos que luego ha tenido que ir repitiendo: encontrar gente para que Alicante pudiese ser la zona fronteriza entre Estados Unidos y México.

En aquella época podía alternar producciones millonarias como esta con otras más pequeñas como Cinco metros cuadrados. "Se manejan otros presupuestos, pero la complicación no es esa", razona, "nos tenemos que ceñir aparte de los perfiles por la disponibilidad de las personas".

Y esa es una idea en la que insiste a lo largo de la entrevista, el estar atentos a las necesidades que pueda tener la producción. Y eso requiere mucha entrega. ¿Estás de copas y ves un grupo de chicas o chicos guapos? Esos podrían estar en Valeria. ¿Paseas por la calle y alguien viste de manera atractiva? Serviría para cualquier otro proyecto.

"Parece que estés de guardia 24 horas", cuenta. "Necesitas caras nuevas", explica, porque "cuando entran, te lo agradecen los equipos técnicos". Y eso se traduce "en que les dejas el contacto o tomas el de ellas". Y muchas veces, puntualiza, tienen que mostrar bien a través de las redes sociales y página web el tipo de trabajo que hacen para que la gente no se asuste cuando se les acerca.

Trabajo pagado

Durá recalca que se trata de una oferta de trabajo con contrato y alta en la Seguridad Social que da mucho de sí. En Madrid, de hecho, las bases de extras o figurantes están muy establecidas y hay personas que participan de manera continua en producciones. La función de su agencia es ir encontrando esos nuevos perfiles, como lo hará presencialmente en Santander ahora donde fichará a quinientas personas o en su Alicante natal, donde lo gestiona de manera digital.

Las maneras de aprovechar el ser extra son muchas. Desde las personas curiosas que quieren saber lo que es la experiencia de un rodaje hasta el que necesita cotizar más días para poder jubilarse o acceder unas ayudas. Incluso quien se apunta porque lo que quiere es salir de casa y no sentir que se le cae encima. "En el caso de los figurantes da una oportunidad a muchísima gente porque da muchos puestos de trabajo", apunta.

Ana Durá, a la derecha, con su equipo durante una pausa del rodaje de una producción.

El salto

Ella lo ha ido viendo a lo largo de los años. Desde Alicante a cuando tuvo que dar el salto a Madrid porque las producciones audiovisuales escaseaban en su ciudad. "Antes de que cese Ciudad de la Luz ya empiezan a hacerte ofertas", recuerda. Entonces, su buen hacer le sirvió para que los equipos que venían de Madrid la conocieran y le propusieran nuevas oportunidades.

De películas para la televisión como El asesinato de Carrero Blanco hasta producciones como la primera producción de Apple TV en España, Now and Then, hay mucho camino recorrido. " Cuando te dejas la piel en los proyectos se nota. Y cuando ven cómo te vuelcas, eso se ve y esa persona te quiere en el proyecto", señala con orgullo.

Durá, afincada en Madrid por cuestiones laborales, reconoce la ironía de que una vez allí, "lo que empieza a suceder es que vienes a tu tierra porque los rodajes de Madrid tienen exteriores o costa y vienen a buscarlo". Así le pasó con la serie El Príncipe, entre otras.

"Alicante tiene muchísimas posibilidades", valora sobre la vuelta del proyecto de Ciudad de la Luz. "Me parece estupendo que haya empleo y que se dé a los profesionales de la zona y que no me tenga que marchar para hacer lo que me gusta. Si reabre y da trabajo es maravilloso", concluye.

