Alicante pone música rock a los villancicos de Navidad con las bandas de Emerge

Emerge Alicante Navidad estrena la nueva imagen del Espacio Séneca. La antigua estación de autobuses se abre oficialmente al público con la segunda edición de este especial festivo. En él se recoge el trabajo de cuatro de las bandas que participaron en el festival de este verano y que ahora versionan populares temas navideños.

Vera Lebrón, Lolita Cromañón, Andrea Borrás y Alabayos son los grupos musicales que se unen a cuatro productoras para acompañar musicalmente otros cuatro espacios. El concejal de cultura, Antonio Manresa, destaca que con ellos se "engrandece el panorama visual alicantino". Un esfuerzo que avanza que tendrá su continuidad el año próximo.

El promotor José Piñeiro valora "la confianza" del Ayuntamiento para impulsar este evento en el que con "el trabajo ha ido creciendo con más bandas y talento". Y por eso considera que "está siendo una motivación para las bandas de la ciudad". De hecho, estima que esta colaboración de Baltimore con Cultura "es una oportunidad por la que hay unas ganas tremendas de participar".

Manresa y Piñero muestran la sintonía de trabajo con esta propuesta lanzada en 2020 a raíz de las restricciones sanitarias para fomentar la difusión de la creación musical. "Se ha creado un formato dentro de un concurso de bandas que no es simplemente eso, sino una forma de presentar el talento de un tejido cultural, con bandas, productoras y espacios que están por explotar", apunta el segundo.

Tom Petty a Mariah Carey

Los cuatro vídeos presentados han optado en su mayoría por adaptar clásicos norteamericanos. Lolita Cromañón lo hace con Navidad otra vez, la adaptación al castellano del Christmas all over again que lanzaron Tom Petty y los Heartbreakers hace casi treinta años. Grabado en el Espacio Séneca, de dirigirlo se ha encargado David Cano.

Viika cuenta que su opción era darle otro punto a una de las canciones más melódicas Blanca Navidad. El vídeo de Miguel Zaragoza grabado en Casa Mediterráneo ambienta una canción con un enfoque de ambiental electrónica. Un planteamiento que contrasta con los Alabayos, que eligen Noche de paz para convertirlo en una película protagonizada y dirigida por los cabezudos que viven en el Archivo Municipal de Alicante con el apoyo de David Martínez.

El cierre de esta presentación le corresponde a Andrea Borrás con su versión del millonario All I want for Christmas is you que presentó en 1994 Mariah Carey. En su caso, la reciente reforma del castillo de san Fernando donde la dirige Jesús Martínez en el que asume que "es un reto" con el que ha querido hacer suya esta popular melodía.

"Esta es una oportunidad que antes no existía", agradece Piñeiro sobre esta iniciativa. En su segunda edición han contado con una mayor participación aunque no ha sido posible ni con la ganadora del certamen, Noby, ni con uno de los finalistas, La Jetée. Lo que sí seguirá abierto, como han destacado sus responsables, es la programación de sus actuaciones dentro de Espacio Séneca.

La reforma

Antes de ver los trabajos de Emerge Navidad, Manresa y el equipo técnico han presentado la reforma de Espacio Séneca. Y que la música fuera la protagonista este lunes tenía un carácter especial no solo por esas futuras actuaciones que presentarán en enero sino por los problemas anteriores que tenía. Como antigua estación de autobuses, las instalaciones no estaban preparadas para acoger conciertos o representaciones teatrales.

El arquitecto Iván Valero se ha encargado estos meses de conseguir que estos espectáculos sean ahora posibles. La reverberación se ha eliminado, según especifica, tras un estudio pormenorizado de la sala y la aplicación de 1.600 metros lineales de fibra de vidrio, cortada en pequeños listones que se han distribuido en cada uno de los arcos para conseguirlo.

La voluntad de diferenciar Espacio Séneca respecto a otras propuestas como la cercana Lonja o Cigarreras se ha subrayado al presentar la nueva imagen corporativa del centro. De hacerla se han encargado los componentes del estudio Mental Republic, estos han explicado la elección de unos colores neutros que combinaran con los murales de Gastón Castelló que se mantienen en ambos extremos del edificio y de una imagen gráfica de líneas claras y sencillas que combine bien con los diferentes actos que se quieren acoger.

Y ahí Antonio Manresa marca un objetivo, el público joven. "Queremos que el espacio se transforme en un centro polivalente para acoger exposiciones, música en directo, ferias, talleres, charlas y actividades ligadas a las artes escénicas, entre otros eventos".

