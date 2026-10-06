À Punt celebra el 9 de Octubre con una programación especial en televisión, radio, web y redes sociales

La radiotelevisión pública valenciana À Punt celebra este 9 de Octubre de manera especial, ya que se conmemora el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, y lo hace con una completa programación que se podrá seguir en directo por la televisión, la radio, la web y las redes sociales.

La parte institucional de la programación la ofrecerá el Especial 9 de Octubre, conducido por Ferran Cano y Clara Castelló, con los comentarios del historiador y cronista de la ciudad de València, Vicent Baydal, y de algunos colaboradores premiados en esta edición que se acercarán para participar en el programa.

A partir de las 9.00 horas, À Punt acercará en directo los tradicionales actos institucionales desde la capital valenciana y las capitales de provincia, Castellón y Alicante, así como desde otras localidades, como Benicarló, Gandia, El Puig de Santa Maria y Dénia.

El programa incluirá la entrega de las Distinciones 9 de Octubre desde el Palau de la Generalitat Valenciana y la procesión cívica de la Reial Senyera desde el Ayuntamiento de València hasta las 14.00 horas. Más de 20 cámaras participarán en los actos oficiales, con 5 puntos de directo en València y otros 6 puntos en pueblos y ciudades, con un total de 11 reporteros repartidos por toda la geografía de la Comunitat Valenciana.

Además, el programa especial contará con la última tecnología, con dos drones que mostrarán desde el cielo la espectacularidad de la fiesta. Por la tarde, a las 16.45 horas, se estrena el documental Jaume I, l’influencer medieval, realizado por los servicios de Informativos de À Punt, con la dirección de Matilde Alcaraz y Juan Pablo Valero.

Una pieza única que permitirá descubrir por qué, siete siglos y medio después de su muerte, Jaume I continúa presente en nuestra memoria. À Punt también estrenará esa noche, a las 22.45 horas, Buscant Jaume I, una serie documental sobre el Rey Conquistador que será presentada este martes, 6 de octubre, a las 11.30 horas, en la Diputación de València, a la que están invitados todos los medios de comunicación.

El 9 de Octubre en À Punt Ràdio À Punt Ràdio vivirá una jornada especial con una completa programación para celebrar el Día Grande de la Comunitat Valenciana. Será desde diferentes puntos de la Comunitat, para acercar en directo a todos los oyentes los principales actos conmemorativos de la fiesta. La programación arrancará, como cada día, a las 6.00 horas con Notícies del Matí, el espacio informativo dirigido por Alba Requejo, que abrirá la jornada.

A las 7.00 horas tomará el relevo Matí Directe Especial 9 de Octubre, dirigido y presentado por Sergi Olcina, que se prolongará hasta las 14.30 horas, con el inicio de Notícies Migdia.

Durante toda la mañana, Matí Directe, que desplegará todo su equipo (Lucía Nadal, Marina Perelló, David Gozálvez y Marta Ramada) con la cobertura de un importante dispositivo técnico de À Punt Ràdio, ampliará su mirada habitual con el refuerzo de equipos y profesionales procedentes de otros programas de À Punt Ràdio.

El objetivo es ofrecer una cobertura más amplia, cercana y diversa de una jornada que, más allá de la agenda institucional, se vive en las calles, en las plazas y en los diferentes municipios de la Comunitat Valenciana.

Así, Nacho Sanchis, de El partit de la una, y Sílvia Soria, de El Forcat, se incorporarán al equipo de Matí Directe para hacer seguimiento de los actos desde la calle, poner voz a los protagonistas y trasladar a los oyentes el ambiente y las historias que se generan a lo largo de una jornada tan especial.

La celebración del 9 de Octubre también tendrá espacio para la cultura gastronómica. Vicent Gil, de Tastem la Comunitat, participará en el programa con una sección especial dedicada a la gastronomía vinculada al 9 de Octubre y a la tradición de Sant Donís, una mirada a los sabores y las costumbres que forman parte de nuestra identidad.

La propuesta de À Punt Ràdio busca así combinar información y directo con cultura, tradiciones y entretenimiento, para que la celebración del 9 de Octubre pueda llegar a los oyentes desde diferentes perspectivas y con la proximidad que caracteriza al medio público autonómico de la Comunitat Valenciana. A partir de las 14.30 horas, Notícies Migdia retomará su emisión habitual para ofrecer toda la actualidad de la jornada.

La programación de la tarde, por su parte, no sufrirá modificaciones. Será Tot per l’aire, con Maria Caballero y Dani Meroño, el encargado de mantener la cobertura de los actos vespertinos, con seguimiento de la actualidad y conexiones con los principales escenarios de la celebración.

Ya a las 21.00 horas, llegará el momento de El Contrapunt, en el que Rubén Dempere y Gustavo Clemente ofrecerán un repaso exhaustivo a todo lo acontecido durante la jornada. Una jornada para informar, pero también para acompañar, compartir y dar voz a lo que ocurre en las calles en una de las fechas más significativas del calendario de la Comunitat Valenciana.