El musical más atrevido de los creadores de 'South Park' en Alicante: fechas y entradas de 'The Book of Mormon'

La fuerte apuesta del Teatro Principal de Alicante por los musicales, que esta misma semana trae a La Cubana con La cuisine de ma cousine, sumará a su programación uno de los más aclamados y divertidos de los últimos años. El premiado The Book of Mormon estará entre el 8 y el 11 de abril, periodo en el que ofrecerá un total de siete representaciones.

La llegada del musical a Alicante sumará un factor especial y es que será la primera vez en muchos años que las puertas del teatro se abran el día de Santa Faz. Aunque no sea habitual con esta apertura se hace posible que llegue y se puedan hacer las funciones necesarias para atraer a un musical de estas dimensiones.

El repaso de los nombres que lo crearon confirma el potencial que tenía el proyecto que luego ha sido multipremiado en cada país por donde ha pasado. Los pilares son Trey Parker y Matt Stone, quienes crearon la serie South Park, junto a Robert López, compositor de éxitos para Disney como Coco y Frozen. De la unión de ambos este montaje se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes del género.

La producción cuenta con un amplio reconocimiento en el sector, habiendo sido elegida como el Mejor Musical de 2024 en los Premios Talía, BroadwayWorld y los Premios de Teatro Musical. Todo eso se traduce en una trayectoria en la que acumula once galardones del sector teatral, incluido el de mejor espectáculo.

La obra destaca por combinar una banda sonora magistral, un elevado nivel de interpretación y baile, y una puesta en escena de gran formato. Todo ello se articula en torno a una propuesta satírica e irreverente que aborda sin tapujos temas que podrían parecer imposibles de tratar desde el humor.

La versión española cuenta con la adaptación y dirección de David Serrano, la dirección musical de Joan Miquel Pérez y las coreografías de Iker Karrera. El equipo técnico e interpretativo se completa con firmas de renombre como Ricardo Sánchez-Cuerda en el diseño de escenografía, Ana Llena en el vestuario, Carlos Torrijos en la iluminación y Gastón Briski en el sonido.

Fechas, horarios y precios

Las funciones en el Teatro Principal de Alicante arrancarán el jueves 8 de abril a las 20:00 horas. El viernes 9 y el sábado 10 de abril se realizarán dos pases diarios, programados a las 17:00 h y a las 21:00 h. La estancia finalizará el domingo 11 de abril con representaciones a las 16:30 h y a las 20:30 h.

En cuanto al coste de las localidades, las entradas de patio y club están fijadas en 65 euros, mientras que los palcos corridos tienen un precio de 59 euros y el anfiteatro de 49 euros. Además, la organización ofrece un descuento del 15 % para grupos de más de diez personas.

Presencia alicantina

El montaje cuenta además con arraigo local en su elenco a través de la intérprete Nyeleti Tomás, nacida en Dénia de madre valenciana y padre mozambiqueño. Formada inicialmente en la danza urbana, la artista se sumó al proyecto tras remitir su audición fuera de plazo para un proceso de selección muy exigente.

Tras más de 600 representaciones en la obra, la actriz dianense destaca la calidad del libreto, asegurando que es "el mejor guionizado" que ha leído. Tomás resalta cómo la comedia permite transmitir un mensaje profundo: "Se aborda muy bien y muy al límite todo este tema de racismo, imperialismo y colonialismo de una forma tan satírica".