Paz Castelló retrata los clubes de intercambio de parejas en 'Vicio': "Gente más joven está usando este tipo de locales"

Bajo el resplandor de unos neones en los que se lee "Esta noche que el pecado seas tú", los rojos rizos de Paz Castelló brillan. Es la atmósfera de un bar de Alicante, OCLT, que podría formar parte de su nueva novela, Vicio, en la que habla de deseo, intriga y dobles identidades en su vertiente literaria bajo el nombre de Nina Sweet.

La escritora presenta este viernes a las 18:30 horas en el Teatro Principal su último libro editado por Titania, en un acto en el que estará acompañada por la subdirectora del espacio, María Dolores Padilla. Una cita para adentrarse en una trama ambientada en Marbella que gira sobre el universo de los clubes de intercambio de parejas.

"Tengo un trastorno de personalidad múltiple y soy de momento dos en una", bromea Castelló sobre la convivencia con su alter ego. La autora alicantina asegura pasárselo en grande con esta dualidad y valora multiplicar sus facetas en el futuro.

Las diferencias entre ambas líneas son muy claras para la escritora: "Paz es mucho más perversa y Nina Sweet es más dulce, más erótica, más sensual". Mientras que para firmar como Paz Castelló debe documentarse sobre armas y venenos, su perfil como Nina Sweet le permite adentrarse en lo sentimental y, en este caso, el lujo marbellí.

Publicada este verano, Vicio "es un thriller romántico salpicado con escenas eróticas". Castelló defiende además el término tradicional frente al auge de anglicismos: "A mí me gusta más la palabra erótica porque es más sofisticada en relación a lo que pasa en el club".

La actualidad de estos locales es uno de los pilares sobre los que se sustenta la historia. Lejos de viejos clichés, la autora constata que no son espacios exclusivos para parejas de mediana edad: "Gente más joven está haciendo uso de este tipo de locales buscando otras experiencias".

A su juicio, estos establecimientos ofrecen un espacio controlado para vivir la sexualidad de forma abierta. "Lo que te permite este tipo de locales es un entorno de seguridad, de discreción y de privacidad", subraya la novelista.

La trama se sitúa en Marbella, donde tres crímenes inconexos conducen a la policía hasta el club Vicio. Para resolver el caso, la inspectora Roma Rossi se adentra de incógnito en el local haciéndose pasar por una turista.

Castelló no oculta su fascinación por la investigadora: "Es la inspectora de homicidios más joven de Madrid, un personajón, motera y bisexual, que me encanta".

A la hora de plasmar las escenas más explícitas, la escritora reconoce la dificultad del reto narrativo. "Procuro mantener esa línea un poco entre el buen gusto y la realidad", señala sobre la búsqueda de un tono exento de vulgaridad.

Embarcada en la promoción de este trabajo, la escritora celebra el nacimiento de Nina Sweet, fruto de una tormenta de ideas con su editora, Esther Sanz. "Me invitó a crear un nuevo universo donde le diéramos un peso específico a la historia de amor entre los personajes", relata Castelló.

Tras mantener en secreto su identidad en su debut con Lo prohibido, revelar su nombre tan solo seis meses después propició una respuesta positiva. "Se produjo un trasvase de lectores y me di cuenta de que realmente tenía una comunidad de seguidores fieles", destaca la autora.

Con 16 años de trayectoria y ocho novelas publicadas en total, dos de ellas firmadas como Nina Sweet, la escritora alicantina planea completar una trilogía en 2027 para consolidar este universo.