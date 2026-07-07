Últimas entradas para ver a Miguel Lago en Benidorm: así serán las noches de humor y gastronomía de este verano

La temporada estival en la costa alicantina arranca con una fuerte apuesta por el entretenimiento en directo y la cultura. Benidorm se prepara para dar el pistoletazo de salida a una de las citas de ocio más esperadas de las próximas semanas con el inicio de 'Lo Nunca Visto', un ambicioso ciclo de monólogos que reunirá a las figuras más destacadas de la comedia y el 'stand-up comedy' del panorama nacional.

La expectación es máxima ante el estreno del evento, que tendrá lugar este mismo jueves, 9 de julio, y para el cual ya se están agotando las últimas localidades disponibles. Quienes busquen asegurar su asistencia al espectáculo inaugural podrán adquirir los pocos pases restantes a través de los portales web oficiales habilitados para el festival.

El encargado de inaugurar los micrófonos de este nuevo espacio de comedia será Miguel Lago, uno de los artistas más consolidados y reconocidos del circuito del humor en España. Conocido por su particular mezcla de ironía ácida, análisis de la actualidad y una arrolladora presencia escénica, el humorista gallego promete ofrecer una velada inolvidable y asegurar las carcajadas del público asistente. La cita principal está fijada para las diez de la noche, momento en el que el cómico subirá al escenario para desgranar un repertorio que destaca por su frescura y su capacidad de conectar de inmediato con los espectadores.

Sin embargo, la propuesta de ocio va mucho más allá de la mera actuación teatral. La organización ha dispuesto que la apertura de puertas se realice dos horas antes del inicio del monólogo, concretamente a las 20h, transformando el espacio en un punto de encuentro social y gastronómico.

Las citas Lugar: Ciudad Deportiva Guillermo Amor, Benidorm.

Horario: Todos los jueves de julio y agosto a las 22:00 horas. Calendario de actuaciones

9 de julio Miguel Lago

16 de julio Grison

23 de julio David Cepo

30 de julio Alex Clavero

6 de agosto Luis Piedrahita

13 de agosto David Puerto

20 de agosto Isabel Rey

27 de agosto Miguel Miguel

Las instalaciones contarán con una variada zona de 'food-trucks' y diferentes puestos de comida y bebida que permitirán a los asistentes cenar y disfrutar de la gastronomía al aire libre tanto antes como durante y después de la actuación de Miguel Lago. Todo este ambiente estará amenizado por la música de un DJ encargado de poner la banda sonora a la previa y al post-evento, convirtiendo la noche en una experiencia de ocio completa ideal para compartir con amigos en las cálidas noches del verano mediterráneo.

Esta iniciativa nace con el firme propósito de enriquecer las opciones de entretenimiento de la región, ofreciendo tanto a los residentes locales como a los miles de turistas que visitan la zona una alternativa cultural de primer nivel. Según los responsables de la organización de este evento, el ciclo tiene la clara vocación de otorgar a la provincia la oportunidad de reír de la mano de los mejores humoristas de España, funcionando al mismo tiempo como un potente motor turístico y cultural que complementa de forma directa y valiosa la oferta vacacional de Benidorm.

Tras el arranque de este jueves con Miguel Lago, la programación de comedia continuará de forma ininterrumpida durante todos los jueves de los meses de julio y agosto, siempre manteniendo el horario de las diez de la noche en el recinto de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. El cartel de este año destaca por su variedad de estilos y formatos. A mediados de julio llegará el turno de Grison, popular por su participación en el programa televisivo La Resistencia, quien trasladará a la costa su rompedora mezcla de 'beatbox' e improvisación. Le seguirá David Cepo con su energía inagotable y su comedia afilada, dando paso a finales de mes a Alex Clavero, el célebre 'Francotirarock' de Rock FM, famoso por su desternillante visión de la vida cotidiana.

La llegada del mes de agosto mantendrá el listón muy alto con la presencia de Luis Piedrahita, maestro indiscutible de la comedia y la magia que sabe fusionar el humor absurdo con ingeniosos trucos. La frescura y el descaro de David Puerto, caracterizado por su estrecha interacción con el público, tomarán el relevo a mediados de mes. La recta final del ciclo estará protagonizada por Isabel Rey, una de las voces más potentes y sin filtros del 'stand up' español actual, mientras que el comediante Miguel Miguel será el responsable de clausurar definitivamente la temporada veraniega con su característico humor surrealista y una puesta en escena que promete poner el broche de oro a dos meses repletos de risas y diversión junto al mar.