El Festival de Cine de l’Alfàs del Pi celebrará su 38ª edición con una proyección especial del thriller 'El nido'

El evento tendrá lugar el domingo 5 de julio a las 22:00 horas en el Cine Roma, donde el público podrá disfrutar de este preestreno exclusivo del nuevo trabajo del director Hugo Stuven. Tras la proyección, se celebrará un coloquio con la actriz Luisa Gavasa, una de las homenajeadas del festival, que recibirá el Faro de Plata junto a Eduard Fernández y Miguel Rellán.

Con iniciativas como esta, el certamen reafirma su compromiso de acercar al público títulos destacados del cine español antes de su llegada a la cartelera. El nido, cuyo estreno comercial está previsto para septiembre, podrá verse así en primicia durante el festival.

La película, dirigida por Stuven, es un thriller psicológico protagonizado por Michelle Jenner, Pablo Derqui y la propia Luisa Gavasa. La trama se centra en Marta, una madre que vive obsesionada con proteger a su familia de un entorno que percibe como peligroso.

Su determinación la lleva a aislar completamente a su hijo y a su madre, hasta que la irrupción de un personaje externo, Velasco, rompe ese equilibrio y destapa secretos ocultos, desencadenando una creciente tensión.

El reparto se completa con Dylan Radley, mientras que el guion ha sido desarrollado por Hugo Stuven junto a Santiago Lallana y César de Nicolás. El rodaje se ha llevado a cabo en diversas localizaciones de Barcelona.

El director del festival, Luis Larrodera, ha destacado el valor de este tipo de proyecciones, señalando que forman parte del objetivo de ofrecer experiencias únicas al público. También ha subrayado la relevancia del coloquio posterior, que permitirá a los asistentes conocer de cerca el proceso creativo y dialogar con una de las protagonistas.

Esta proyección forma parte de la programación de la 38ª edición del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi, un evento que continúa consolidándose como referente del cortometraje español y como punto de encuentro entre profesionales del sector y espectadores.