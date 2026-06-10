Zarzuela y el premio Óscar Esplá: lo nuevo de la Sociedad de Conciertos en el Teatro Principal de Alicante

La Sociedad de Conciertos de Alicante ha desvelado los detalles de su 55º curso, una temporada que promete mantener el listón de la excelencia musical en la ciudad. La presentación, celebrada en el Teatro Principal, ha contado con la participación de los máximos responsables de la entidad y del coliseo alicantino, quienes han destacado la solidez de un proyecto que arrancará el próximo 5 de octubre.

María Dolores Padilla, subdirectora del Teatro Principal, ejerce de anfitriona y destaca el vínculo histórico entre ambas instituciones. "Hablar de la sociedad de conciertos es hablar de la excelencia en música clásica, atendiendo a la diversidad de estilos y a una apuesta firme por el talento de los jóvenes que ya destacan como figuras en los auditorios de todo el mundo".

Telma Bonet, presidenta de la Sociedad de Conciertos, enfatiza la continuidad de los valores que han definido a la asociación durante más de medio siglo. "Una trayectoria basada siempre en sus valores, que en esta nueva etapa nosotros vamos a continuar inspirándonos en ellos: el amor a la música y la difusión en Alicante de primerísima calidad", afirmó.

Bonet también ha querido destacar el relevo en la programación, ahora a cargo de Alfonso Ramón-Borja tras el fallecimiento de Rafael Beltrán. "Rafael nos dejó el año pasado después de 53 años programando y ahora es Alfonso quien ha preparado una muy interesante programación", explicó la presidenta.

Una de las grandes novedades de este año es la creación de un nuevo galardón: "El concurso nacional de piano Óscar Esplá debido a los 50 años de su fallecimiento", anuncia Bonet. Un galardón en el que colaboran con la Fundación Mediterráneo y el Conservatorio Superior de Música.

Alfonso Ramón-Borja Berenguer, presidente de la Fundación Sociedad de Conciertos, profundizó en los detalles artísticos, comenzando por el valor del escenario. "Este teatro tiene una condición acústica mágica, mística, misteriosa", comenta, añadiendo que "hay una magia en el Teatro Principal que, concierto a concierto, la estamos viviendo todos los melómanos".

Sobre la programación, Ramón-Borja destaca la apertura de estilos: "Nos vamos desde el Barroco hasta la música contemporánea actual. Inauguramos el primer ciclo de música barroca, cosa que a veces eran conciertos sueltos". En total, la temporada contará con la presencia de 126 músicos y obras de 30 compositores.

El presidente de la fundación revela también un hito especial para el mes de abril: un gran concierto de Zarzuela. "Vamos a hacer un concierto con la orquesta y coro del Teatro de la Zarzuela de Madrid. En él habrá "noventa personas entre músicos y voces", adelanta con entusiasmo.

Ramón-Borja insistió en la importancia de reivindicar el género español: "El género chico es importante en España, hay que interpretarlo con músicos y voces de calidad".

En cuanto al nuevo premio pianístico, Ramón-Borja explicó que nace de una "deuda" con el compositor alicantino. "La ciudadanía de Alicante tiene una deuda con la música de Óscar Esplá, que prácticamente no se interpreta", lamenta. Y ahí recuerda que el músico fue nombrado presidente de honor perpetuo de la sociedad.

La temporada también conmemorará los 200 años del fallecimiento de Beethoven. "Es el primer concierto de la temporada solo dedicado a Beethoven a través de uno de los tríos que más nos quieren, el Trío Wanderer", detalla Alfonso Ramón-Borja.

La apuesta por los jóvenes intérpretes, como la acordeonista Sofía Ros o el pianista de 14 años Daniel Bertomeu, es otro de los pilares. "Queremos que se fomente profundamente la educación en valores musicales de todos los jóvenes. Es la reserva del futuro", sentencia el presidente de la fundación.

Precios "regalo"

Y para que eso sea posible, destacan los precios actuales como un auténtico "regalo" para los melómanos, manteniendo la cuota mensual en 37 euros y una tarifa reducida de 25 euros para estudiantes y profesionales de la música.

Esta política de precios permite traer a Alicante a figuras de la talla de la violinista Janine Jansen, cuyo recital el próximo 16 de febrero se perfila como uno de los más potentes del año al enfrentarse a un exigente programa que combina obras de Beethoven y Prokofiev.

El presidente de la fundación destaca que, mientras ver a Jansen en Madrid superaría fácilmente los cien euros, la Sociedad permite incluso que los alumnos de conservatorio accedan mediante pases que, aunque se estudia que pasen a tener un coste simbólico, siguen garantizando la formación de las nuevas generaciones en la excelencia musical.