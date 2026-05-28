'El fantasma de la ópera' vendrá por primera vez al Principal de Alicante para superar el nuevo récord del teatro

El musical de 'El fantasma de la ópera' llegará a Alicante por primera vez este otoño de 2026. Judith Tobella

El Teatro Principal de Alicante ha presentado su avance de temporada con una noticia que marca un hito en su trayectoria: la llegada, por primera vez a la ciudad, de El fantasma de la ópera. Este anuncio llega en un momento de euforia para la centenaria institución, que acaba de batir su propio récord de asistencia.

La subdirectora del teatro, María Dolores Padilla, ha confirmado que el recinto cerró el último ejercicio con un total de 111.545 espectadores. Esta cifra supone un incremento del 3,25 % respecto al año anterior, que ya fue histórico.

"Si partimos del 2018, en el que había 52.691 espectadores, podéis valorar que hemos duplicado las cifras; no ha sido fácil, hemos tenido una pandemia, pero hemos duplicado los espectadores", ha destacado Padilla durante la presentación.

El plato fuerte de la nueva programación es, sin duda, el aclamado musical de Andrew Lloyd Webber. El espectáculo "permanecerá en Alicante 14 días, con 22 funciones a lo largo de tres semanas, del 19 de noviembre al 6 de diciembre", como detalla.

Padilla recuerda que se trata del "musical más exitoso de la historia". Y así lo prueban los números ya que ha atraído a más de 160 millones de espectadores en todo el mundo. Al Principal llegará en la gira nacional "tras el éxito que ha tenido en Madrid" y que lo llevó a Torrevieja el pasado año.

La oferta cultural para este año será inabarcable, con un total de 108 espectáculos. De enero a junio se han realizado 64, a los que se sumarán 44 más en este segundo semestre para completar el calendario.

"Destacamos una vez más la gran variedad porque tenemos música, danza, teatro, humor y programación para los más pequeños", ha señalado la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali. Y así ha insistido en que "la gran calidad de la programación es un éxito porque las entradas y los números así lo avalan".

Entre los nombres propios de la temporada destacan artistas como Beret, que presentará su tercer álbum "Lo bello y lo roto", y Candela Peña, quien abrirá el verano el 4 de julio con un espectáculo "único y exclusivo que no se podrá ver en otro lugar".

También regresará la compañía La Cubana con la comedia La cuisine de ma cousine, que ofrecerá 14 funciones durante 10 días en octubre. "Sabéis los que conocéis sobradamente a La Cubana que, solamente cuando aterrizan en Alicante, ya se convierten en un espectáculo", ha afirmado la subdirectora.

La programación de otoño incluirá además tres propuestas líricas, destacando un homenaje a María Callas por la soprano Pilar Jurado y una representación de La flauta mágica de Mozart.

La secretaria autonómica de Cultura Marta Alonso ha elogiado la labor del equipo directivo, afirmando que el Teatro Principal es "mucho más que un escenario, es un referente cultural de la ciudad y un punto de encuentro entre artistas y el público".

En cuanto a las infraestructuras, el teatro iniciará próximamente sus obras de mejora tras resolverse un recurso legal que mantenía el proceso paralizado. "La primera actuación de la ejecución de la obra será la fachada principal porque no afecta a la programación interior", ha explicado la concejala.

¿Llegarán las obras?

La renovación más esperada, el cambio de las butacas, se ha pospuesto hasta junio del próximo año para no interferir con la temporada de espectáculos, ya que dicha actuación es "incompatible" con la actividad del teatro.

"El año que viene estará listo; después de tantos años, ya es hora de que podamos tener ese momento", ha concluido Beldjilali, asegurando que el objetivo final es que Alicante destaque por ser un "referente cultural" con una oferta "atractiva y de primer nivel".