Maror Festival ya supera los 4.000 asistentes a un mes de celebrar una edición marcada por la despedida de La Fúmiga

Falta apenas un mes para que la Playa de la Antoneta vuelva a convertirse en un escenario musical junto al Mediterráneo. Maror Festival celebrará los próximos 26 y 27 de junio una edición especialmente significativa en La Vila Joiosa, que ya ha rebasado los 4.000 asistentes y encara su recta final con las últimas entradas disponibles.

El gran foco de esta tercera edición será La Fúmiga, que llega dentro de su gira de despedida “L’últim abraç”. Con este tour, la banda valenciana pondrá punto final a una trayectoria que ha dejado una huella profunda en la música contemporánea valenciana, consolidándose como uno de los fenómenos más destacados de los últimos años.

Después de trece años de recorrido, más de 500 conciertos, dos discos de oro y más de 150 millones de reproducciones en Spotify, el grupo afronta sus últimas actuaciones en un momento clave de su carrera. Su paso por Maror Festival será una de las últimas oportunidades para ver en directo a una banda que ha sabido conectar con toda una generación.

Esta despedida se plantea como una celebración colectiva y, al mismo tiempo, como un homenaje a la tradición musical valenciana: la que surge en las calles, en las xarangas y en las sociedades musicales. Además, la gira contará con una puesta en escena diseñada específicamente para este cierre, pensada para emocionar y compartir con el público todo lo vivido.

Con un estilo que combina metales potentes, esencia de banda de calle y energía pop-rock, junto a letras cargadas de emoción y contenido social, La Fúmiga ha hecho de cada concierto una experiencia intensa y participativa. En La Vila Joiosa interpretarán algunos de sus temas más emblemáticos como Mediterrània, Ja Dormiré o Havia de Passar en una noche que promete ser muy especial.

Sin embargo, Maror Festival 2026 va más allá de una despedida. El evento también contará con el regreso de M-Clan a los escenarios en el marco de su 30 aniversario, así como con artistas en plena proyección como Carlos Ares o Sanguijuelas del Guadiana.

El cartel mantiene además su apuesta por la música en valenciano y por una escena diversa y en crecimiento, con nombres como El Diluvi, Esther, Cactus, Naina, Romàntic Dimoni y Jajajers.

Durante dos jornadas, la Playa de la Antoneta se transformará en uno de los puntos culturales más destacados de la Costa Blanca, combinando conciertos frente al mar, gastronomía y el ambiente mediterráneo característico de La Vila Joiosa.

Dos días frente al mar

El viernes 26 de junio estará liderado por M-Clan, que regresa a los escenarios para celebrar sus 30 años de trayectoria en un concierto muy esperado por los seguidores del rock nacional. Compartirán jornada con Carlos Ares, una de las revelaciones del pop alternativo, y Sanguijuelas del Guadiana, banda que ha crecido notablemente en el último año gracias a su potente directo.

Completan el viernes Romàntic Dimoni, una de las propuestas emergentes más singulares, Esther, ya consolidada como una de las artistas valencianas con mayor proyección, y las sesiones de Plan B DJ Set y Las Hienas, que prolongarán el ambiente festivo hasta la madrugada.

El sábado 27 de junio será el turno de La Fúmiga, en una de las últimas fechas de su gira de despedida. La jornada contará también con El Diluvi, referentes de la música festiva valenciana; Cactus, destacados dentro de la nueva escena; y Naina, una de las voces emergentes con más personalidad. Cerrarán la programación Jajajers, aportando energía y frescura al cierre del festival.