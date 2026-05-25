Así puedes conseguir invitaciones para el Racó Cinco Estrellas de Mahou en Luceros estas Hogueras

Invitados disfrutando de una mascletá en el Racó Cinco Estrellas de Mahou, en imagen de archivo.

Mahou Cinco Estrellas vuelve a sumarse a las Hogueras de San Juan, una de las celebraciones que mejor representan la grandeza y la manera única en la que Alicante vive sus días más importantes. Como patrocinador oficial de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, la marca instalará por quinto año consecutivo el Racó Cinco Estrellas en la Plaza de los Luceros.

El espacio permanecerá abierto del 18 al 24 de junio, entre las 12:30 h y las 15:00 h, con una propuesta que combina cultura cervecera, música y gastronomía. Antes, durante y después de las mascletàs, los asistentes podrán disfrutar de las diferentes variedades de la marca, sesiones a cargo de DJs locales, talleres de tiraje para aprender a servir la caña perfecta y un photocall para capturar los mejores momentos de la celebración.

Para vivir las mascletàs desde el Racó será necesario conseguir una de las invitaciones disponibles. Quienes deseen participar deberán introducir los pincodes incluidos en los collarines de los tercios de Mahou Cinco Estrellas en la web universomahou.es/hogueras entre el 25 de mayo y el 15 de junio.

Los ganadores recibirán una invitación doble, con la que podrán disfrutar de una de las formas más especiales de ver las mascletàs desde Luceros.

Además, la promoción permitirá conseguir entradas VIP para el Racó Volvo en Muelle Live, uno de los espacios de referencia de las noches de Hogueras en el Puerto de Alicante, así como disfrutar de Mahou Cinco Estrellas durante un año.

Edición especial en colaboración con SpainSays

Como parte de esta propuesta, Mahou lanzará próximamente una nueva edición especial en colaboración con SpainSays, el proyecto creativo nacido en Alicante que ha sabido trasladar, con un lenguaje propio, una forma muy reconocible de mirar y contar lo que ocurre a nuestro alrededor.

La colección contará con tres diseños inspirados en algunos de los momentos más icónicos de Hogueras, trasladando a la botella esa forma tan propia de vivir y contar la fiesta.

"Con esta iniciativa, Mahou continúa impulsando experiencias cinco estrellas en torno a la cultura cervecera, celebrando junto a los alicantinos uno de los momentos más grandes del año", destacan desde la compañía..