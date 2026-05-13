Carles Cortés presenta 'Nu': "Es la confesión sin filtros de una vida y las heridas que aún arrastramos"

Carles Cortés regresa al panorama literario con Nu, una obra que él mismo define como una "novela de ficción", pero con un innegable "punto de procedencia personal". La presentación tendrá lugar este miércoles en la librería 80 Mundos de Alicante, donde el autor desgranará los secretos de una historia que busca "provocar al lector" a través de los recuerdos.

La novela se construye como un diario, un formato que Cortés ya exploró en su anterior trabajo, Diaris creuats, aunque con un enfoque radicalmente distinto. Mientras que su obra previa miraba hacia la adolescencia actual, Nu está pensada para la generación que hoy ronda los 60 años. Según explica el autor, el libro es una invitación a "hacer balance de la propia vida" y entender procesos que, en su momento, carecían de nombre.

"Es la confesión sin filtros de una vida que se mira a sí misma", afirma Cortés sobre este proyecto. El relato recorre los "escalones de la memoria, el amor vivido y perdido, y los cuerpos que han dejado impronta". Para construir esta trama, el escritor rescató sus propios diarios de estudiante de los años 80 y 90, utilizándolos como base para una "distorsión" narrativa que busca intensificar las contradicciones de aquel joven.

El protagonista de Nu guarda paralelismos evidentes con Cortés: un estudiante de Filología Catalana en los 80 que se dedica a la investigación de literatura contemporánea. Y al presentarlo reitera que los hechos son "todo ficción", aunque se sirva de elementos autoficcionales para reconstruir una "conciencia psicológica en crisis permanente".

Uno de los ejes centrales de la novela es la reflexión sobre la identidad sexual. Cortés retrata una adolescencia marcada por la necesidad de "salir del armario" en una época de transición en España. "Intento reconstruir una etapa en la que mi generación empezó a vivir unas libertades que llegaron hasta los 20 o 30 años", señala el autor.

Y esa libertad tiene un nombre, Alicante. Una ciudad que ofrecía una "tranquilidad y falta de condicionamiento social" mayor que otros núcleos, como las pequeñas ciudades del interior, en la que es fácil identificar su Alcoy natal.

Sin embargo, Nu también explora zonas sombrías. La novela aborda "la adicción al consumo de sustancias", vinculada a menudo con "faltas de autoestima", y toca de manera tangencial pero "especialmente dura" el tema de los abusos infantiles. Sobre esto último, Cortés reflexiona sobre cómo estos traumas distorsionan la construcción psicológica y la libertad sexual adulta.

Pese a la crudeza de algunos pasajes, el autor defiende la literatura como un elemento terapéutico. En la novela, la lectura aparece como una vía de conocimiento fundamental, citando referentes del "realismo sucio" como Jean Genet o Charles Bukowski. "A partir de la lectura, en un momento determinado de la vida, entiendes cosas que a lo mejor ni el mejor psicólogo te podría explicar", confiesa.

El libro, publicado por una editorial independiente valenciana, busca a un lector dispuesto a incomodarse. El primer capítulo, escrito curiosamente en 2023, sirve como cierre y apertura a la vez, ofreciendo lo que Cortés describe como un "canto a la esperanza" y a una libertad finalmente alcanzada a pesar de las cicatrices del pasado.