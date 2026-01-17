Marta Sánchez coronará en mayo un semestre ecléctico de alta calidad en el Auditori Teulada Moraira

La programación enero-mayo 2026 del Auditori Teulada Moraira presenta un semestre cultural y musical intenso, ecléctico y de alta calidad, con el concierto de Marta Sánchez como cita estelar (el 2 de mayo) dentro de su gira 40 años 1985-2025. La gerente directora del auditorio, Maite Serrat, subraya que se trata de una temporada pensada “para que guste a todos los públicos, en la que conviven grandes producciones profesionales con el trabajo escénico de las asociaciones locales".

“En el Auditori Teulada Moraira podemos encontrar productos de primera calidad con los productos escénicos de las asociaciones locales”, resume Serrat. Así, el calendario abarca desde los primeros compases de 2026 hasta el 30 de mayo, consolidando el Auditori Teulada Moraira como foco cultural estable del municipio y su entorno comarcal.

La responsable del auditorio insiste en que cada título se cuida al detalle para mantener “ese nivel de primera calidad, aunque estamos en un municipio alejado de las grandes ciudades”. “Con ello, conseguimos acercar el público a Teulada-Moraira. Que vengan, que disfruten y que después puedan también disfrutar de nuestro municipio”, recalca Serrat, ligando oferta cultural y proyección turística del territorio.

Precisamente el cierre de este primer bloque de programación coincide con la cita más esperada, el concierto de Marta Sánchez, dentro de su gira 40 años 1985-2025, que recalará en el Auditori Teulada Moraira a las 20 horas. La presencia de una estrella del pop español en plena gira de aniversario sitúa al auditorio en el mapa de los grandes recorridos nacionales, junto a plazas como Valladolid, Bilbao, Granada o Madrid, que también forman parte de este tour.

El concierto, con entradas entre 30 y 75 euros, refuerza la imagen del auditorio como un espacio capaz de alternar repertorio sinfónico, zarzuela, ópera, teatro social y grandes nombres de la música popular sin perder coherencia.

Marta Sánchez, cantante. Cedida

De hecho, Serrat reivindica que desde que el Auditori Teulada Moraira “pone a disposición su escenario y el espacio cultural, las asociaciones pueden mostrar realmente el trabajo diario que hacen y se ve revalorizado ese trabajo”. En ese escenario pasan el Grup de Danses, la Colla de Dolçainers, la Escuela Municipal de Teatro y, muy especialmente, la Banda de Música, “que ahora mismo cuenta con una plantilla de 100 músicos y cuyos conciertos no tienen nada que envidiar a cualquier buena orquesta”.

“La gente es muy agradecida cuando viene por primera vez, no estamos a pie de calle de una gran ciudad y no sabe con lo que se va a encontrar. Y luego vuelve”, explica la gerente directora sobre el coliseo teuladino con una capacidad de 620 butacas y seis plazas para personas con movilidad reducida; “No es una sala extremadamente grande, pero se ve bien desde todos los puntos y tienen una sonoridad tan especial que facilita que la gente se sienta muy cómoda”.

De los valses a la zarzuela

La programación ya ha empezado “por todo lo alto” con el Concierto de Año Nuevo, el 2 de enero, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Valencia, bajo la dirección de Juan Antonio Ramírez y con dos parejas de baile. El programa, “muy al estilo vienés”, conquistó al público: “Gustó muchísimo y la gente salió encantadísima de poder entrar con buen pie en este 2026, que esperamos que para el auditorio también sea un buen año”, relata Serrat.

A este arranque sinfónico se ha sumado un espectáculo de la compañía Yllana, referencia nacional por su lenguaje visual y su humor, otro “producto muy bien logrado” que ha contribuido a reforzar la fidelidad del público de toda la Comunitat Valenciana y otras regiones limítrofes.

El próximo 24 de enero llegará otro de los hitos de la temporada. Por primera vez el auditorio acogerá zarzuela, con la compañía Lírica Alicantina y el clásico La tabernera del puerto. “Hasta ahora no habíamos tenido este género y en esta ocasión he decidido dar esa oportunidad a que el público al que le guste, o que quiera descubrirlo, pueda disfrutar de una zarzuela”, explica Serrat sobre este género “muy apreciado por el público español, similar a lo que en Italia han sido las operetas, con ese ambiente jocoso tan característico”.

'La tabernera del puerto', zarzuela de la Compañía Lírica Alicantina.

El primer tramo del año también pone el foco en el teatro de contenido social y en la ópera, que continúa siendo uno de los grandes motores de taquilla del auditorio. Para el 28 de febrero está prevista la versión teatral de Los lunes al sol, con un elenco encabezado por intérpretes como Fernando Cayo, que trasladará al escenario la mirada crítica y humana de la célebre película sobre el desempleo y la dignidad.

La ópera La Boheme, programada para el 14 de marzo, se ha convertido en el título más demandado “y ya está casi todo vendido”, subraya Serrat, que ve en ello la confirmación de que el público de Teulada-Moraira ha hecho suyo un género tradicionalmente asociado a grandes capitales. “Ahora mismo lo más demandado sigue siendo la ópera”, insiste, como prueba de esa apuesta del auditorio por la excelencia musical.

Como en temporadas anteriores, la institución refuerza además su vertiente solidaria con un concierto benéfico, en esta ocasión a favor de la asociación TUPLI, que trabaja con personas con diversidad funcional. Bajo el título Tot és amor, el auditorio acogerá varias actuaciones musicales con un objetivo claro: “Intentamos tener ese gesto solidario y que el espacio sirva como plataforma para dar visibilidad a los más necesitados”, afirma la gerente directora.

La danza también tiene su espacio en la programación. El miércoles 18 de febrero de 2026 a las 20h, interpretado por el Ballet de Kiev, el Auditori Teulada Moraira presenta El cascanueces. Se enmarca en la línea de espectáculos de alto nivel internacional que refuerzan esa idea de temporada “de primera calidad” y para todos los públicos que subraya Maite Serrat.

Y a finales de primavera, el espectáculo Dancing ABBA se presenta como un homenaje que “une música en directo y baile”, estructurado en torno al guion creado por la bailarina y coreógrafa Rocío Gómez. Aquí la danza es el eje del show, entrelazada con los grandes éxitos del grupo sueco, y subraya ese carácter de propuesta para todos los públicos que Serrat considera clave en la programación.

La filosofía

Desde la dirección del Auditori Teulada-Moraira se insiste en que el equilibrio es la verdadera identidad de la casa. “Para mí todos los productos son importantes; todo está muy cuidado, está pensado para que guste a todos los públicos”, resume Serrat al referirse a la temporada en su conjunto. Una filosofía que se apoya en la complicidad del público local, en la proyección de las asociaciones del municipio y en la capacidad del auditorio para atraer propuestas de primera línea que sitúan a Teulada-Moraira en el circuito cultural de referencia.