La radiotelevisión pública valenciana À Punt vuelve a estar en el foco del cine español con 18 nominaciones a los Goya

La radiotelevisión pública valenciana vuelve a estar en el foco del cine español. Las producciones en las que participa À Punt han cosechado 18 nominaciones en 13 categorías en los Premios Goya 2026, según anunció ayer la Academia de Cine.

Entre todas, La cena sobresale como una de las grandes favoritas de esta edición con ocho nominaciones, incluyendo la de mejor película.

El filme opta además a los premios a mejor actor protagonista (Alberto San Juan), mejor actriz de reparto (Elvira Mínguez), mejor actriz revelación (Nora Hernández), mejor guion adaptado, mejor dirección de arte, mejor diseño de vestuario y mejor canción original por “Y mientras tanto, canto”, interpretada por Víctor Manuel.

Basada en la obra de José Luis Alonso de Santos, la historia se sitúa dos semanas después del fin de la Guerra Civil. Franco ordena una cena de celebración en el Hotel Palace, donde un joven teniente, un maître perfeccionista y un grupo de cocineros republicanos deben preparar el banquete en tiempo récord. Lo que parece un evento de gala pronto se convierte en un campo de tensión y secretos entre fogones.

Otra producción destacada con sello valenciano es Una quinta portuguesa, nominada a mejor actor protagonista (Manolo Solo), mejor actriz de reparto (María de Medeiros) y mejor guion original, obra de la valenciana Avelina Prat. La película narra la historia de Fernando, un profesor devastado por la desaparición de su esposa que rehace su vida bajo otra identidad como jardinero en una finca portuguesa, hasta que la realidad vuelve a alcanzarlo.

También cuenta con reconocimiento Ion de Sosa, candidato a mejor dirección novel por Baleàric, y Celia Rico Clavellino, nominada por mejor guion adaptado en La buena letra. En la categoría de mejor canción original, competirá además “Caminar el tiempo”, de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, perteneciente al film Parecido a un asesinato.

Las producciones de animación

En conjunto, las 18 nominaciones reflejan el firme compromiso de À Punt con la industria audiovisual valenciana y su apuesta por reforzar la producción propia y las colaboraciones que proyectan el talento local en el panorama cinematográfico nacional.