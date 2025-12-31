Asun Noales despide 2025 y da la bienvenida al 2026: "Es el año para exportar el arte que se hace desde Alicante"

El 2025 es un año dorado para la coreógrafa Asun Noales y el 2026 promete más. En el escenario del Auditorio de la Diputación de Alicante repasa lo que es crear algunos de los mejores proyectos de danza en España y la ambición de llevarlos el próximo año por Europa: "Es el año para exportar el arte que se hace desde aquí".

Sobre el dorado escenario de la sala sinfónica en el que presentó con Adda Simfònica y Josep Vicent Romeo y Julieta la coreógrafa de Elche reflexiona sobre lo que es la Nochevieja, ante todo, "un momento de encuentro con la gente que quieres y de despedir todo lo que has hecho en un año".

Con la mirada puesta en el 2026, Noales no oculta su optimismo: "Es un momento de tener la esperanza de qué es lo que va a pasar el año siguiente y es un momento de fiesta, de jugar". Tras un periodo de intensa actividad, la artista define el nuevo año como una etapa de consolidación fuera de nuestras fronteras.

A nivel creativo, 2026 se presenta como un ejercicio de maduración. "Va a ser un año tranquilo, en el sentido de que no voy a hacer ninguna creación nueva de una hora", confiesa Noales, quien prefiere centrarse en el recorrido de sus últimos proyectos: del Prometeo estrenado en verano a la pieza de calle El punto y el aclamado Romeo y Julieta.

Uno de los hitos más esperados de la temporada será la recuperación de su versión de Romeo y Julieta, nacida con el apoyo de la Diputación de Alicante, y que les llevará por Europa. Noales confirma que estarán en el Festival de Liubliana en el verano de 2026, además de girar por Suiza y Francia, con paradas en el Festival Berlioz ya con otros montajes.

Y si la proyección internacional la agradece, tampoco se olvida de la importancia de construir territorio en su tierra. "Es un espectáculo que se tiene que ver en la Comunidad; es casi por ley que se vea aquí, ya que se remonta esta producción", reivindica la creadora.

Asun Noales, en la entrada del Auditorio ADDA. Germán Antón

Mantener un montaje de grandes dimensiones, con una docena de bailarines y ADDA Simfònica es una cuestión de responsabilidad económica y artística: "Ya que se ha hecho esa inversión de presupuesto y trabajo creativo, eso se tiene que mantener en el tiempo, no se puede tirar a la basura".

La temporada también estará marcada por el festival Abril en Danza, donde Noales traerá a Marcos Morau, el coreógrafo de Ontinyent, triunfador en los Max y reciente Medalla de oro de las Bellas Artes. "Traer a Marcos a casa era un reto; es un creador que cuida al máximo la puesta en escena y el vestuario, algo que últimamente no se ve tanto", explica con entusiasmo sobre el proyecto de La Veronal.

Y que el talento local esté en la elite lo comparte también gracias a que becarios de su proyecto Good ya forman parte de la compañía de Morau. "Vamos generando una cantera que accede a compañías del más alto nivel mundial; es un orgullo grandísimo", afirma.

Logros que se consiguen a pesar de la falta de apoyo a la danza en España. "En Alemania tenemos 82 compañías públicas; en España, dos. Estamos a años luz", lamenta, comparando la falta de estabilidad del sector con la protección que recibe la música.

Noales insiste en que para crear público se requiere de continuidad y gestores comprometidos, citando como ejemplo la labor de Alicia Garijo, recién retirada. "Solo vamos a crecer siendo profesionales en el sector; necesitamos personas preparadas y no gestores administrativos", sentencia preocupada por la situación del sector.

Salir ¿y volver?

A pesar de las dificultades, el 2026 de OtraDanza será "muy internacional", con fechas ya cerradas en Pádova, Nápoles y Alemania. Noales defiende que salir fuera es vital para los intérpretes: "Tienen que nutrirse, la casa siempre va a estar aquí para cuando vuelvan a dar su aprendizaje a su ciudad".

Asun Noales sostiene doce globos dorados para despedir el 2025. Germán Antón

Antes de sumergirse de lleno en la gira internacional, la agenda de Noales tiene una cita inminente. El próximo 10 de enero, la coreógrafa estará en el Palacio de Altamira de Elche para cerrar la exposición de Eusebio Sempere, un evento impulsado por otra gestora ahora retirada, en este caso la exsecretaria autonómica de cultura, Pilar Tébar.

Con esta mezcla de reivindicación y proyección exterior, Asun Noales brinda por un 2026 donde la marca Alicante brille en los teatros de toda Europa. "Donde voy digo que soy de aquí y que trabajo aquí", concluye con orgullo.