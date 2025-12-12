Vicent Baydal lanza una colección de novela erótica en valenciano: "Es un tópico, pero somos muy festeros"

Un verso de hace cinco siglos da título a la nueva colección de novela erótica en valenciano con la que Llibres de la drassana da respuesta a la tendencia al alza de autores escribiendo historias explícitas. Vicent Baydal, uno de los editores, presenta en Alicante la novela 3.600 segons de Marisa Abad que estrena esta línea.

Minutos antes de presentar el libro en 80 Mundos, lo que repetirá este viernes en la biblioteca Muro de Alcoy, explica risueño que esta es una "evolución natural". "Siempre hemos tenido muy presente el erotismo en nuestra nave insignia, la revista Lletraferit", destaca.

"Desde el número uno, y ya llevamos cuarenta, ha habido una sección que cierra la revista que se llama La memòria de l'entrecuix", recuerda. Un apartado de relatos eróticos o de experiencias propias que asegura surgió impulsado por los propios escritores valencianos que "nos han empujado a iniciar esta colección".

El paso definitivo lo dan después de ver que en los Premios Ciutat de Gandia de novela que convocan como editorial desde hace ocho años, ha aumentado la presencia del género. "Había entrado quizá una novela erótica por año", recuerda de los inicios. Pero en 2024 ya fueron cuatro textos, y todos ellos eran "muy buenos". Este año, "nos han vuelto a llegar tres o cuatro también potentes de escritores valencianos".

En cuanto al contenido de las obras, Baydal confirma que los libros serán explícitos, tal como es la primera novela de la colección, 3600 segons, de Maria Saborit.

"No estamos hablando de cosas sin palabras concretas", asegura el editor. El objetivo de la colección es ambicioso: "lo que pretendemos es que nos excitemos literariamente en valenciano".

Y para eso que pase, deben elegir originales. Uno de los pilares que Baydal subraya es que las novelas deben funcionar en un doble sentido: "Hay una parte de escenas que calientan, que animan a excitarse, y la otra parte es que la novela funciona como tal".

Este sistema de Drassana, siendo una muy pequeña editorial que publica de 10 a 12 libros al año, decidió que, aunque el premio se otorgaba a novelas que consideraban "todavía mejores", había una "querencia importante a escribir novela erótica" entre los autores valencianos.

Al preguntar a algunos de estos autores sobre si estarían interesados en escribir para una colección de narrativa erótica, la respuesta fue positiva, y "ya tenemos pensados los tres primeros números".