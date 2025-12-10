Alicante celebra los cien años del premio Mariano de Cavia a Gabriel Miró con Ginés García

En 1925 el escritor alicantino Gabriel Miró tocaba una de las cimas más altas de su prestigio literario en España. El joven premio Mariano de Cavia le escogía como ganador por su relato Huerto de cruces y le convertía en uno de los autores más valorados del momento. Cien años después, la Fundación Mediterráneo revive este miércoles ese momento con un evento especial.

Ginés García Millán pondrá su prodigiosa voz al servicio de este relato que mezcla una atmósfera sombría con elementos de simbolismo y modernismo. El catedrático emérito de Literatura Miguel Ángel Lozano le acompañará en el análisis de esta obra cercana al terror psicológico y el pianista Jesús Gómez pondrá música. La cita es a las 19 horas en el Aula de Cultura de Doctor Gadea, 1.

La Fundación Mediterráneo, depositaria del legado de Gabriel Miró, quiere resaltar la importancia de este aniversario editando una revista conmemorativa con una tirada limitada a cien ejemplares. Esta se podrá recoger de forma gratuita a la hora de acceder al evento.

El intérprete de La catedral del mar y La novia gitana se encarga de esta lectura dramatizada con la que prometen redescubrir la dimensión poética, profundidad simbólica y poderosa carga emocional del relato. García Millán llega en un momento dulce de su carrera, con el reciente Fotograma de Plata al Mejor Actor Protagonista de Teatro por Luces de Bohemia.

Y para entender mejor el texto de Miró estará Miguel Ángel Lozano, uno de los máximos especialistas en la obra del autor alicantino ya que es responsable, entre otros hitos, de la edición crítica de sus Obras Completas.

Lozano contextualizará el relato, destacará su carácter fundacional dentro del universo creativo mironiano y explicará la relevancia que tuvo la obtención del Premio Mariano de Cavia en la proyección literaria del autor alicantino.

Jesús Gómez interpretará al piano cuatro movimientos de la suite Levante del compositor alicantino Óscar Esplá. Este fue amigo personal de Gabriel Miró y con el que compartió muchos momentos en los paisajes que inspiraron al escritor.

Huerto de Cruces forma parte de la última novela de Miró, Años y Leguas. En él narra un funeral en un pequeño pueblo a partir del cual ofrece una meditación luminosa sobre la comunidad, el misterio de la vida y de la muerte y la liturgia humana. La crítica alaba la extraordinaria fuerza sensorial de sus imágenes, su paisaje lúcido y su atmósfera por lo que es uno de los textos más celebrados de Miró.