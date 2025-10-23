El Marq presentará sus premiados proyectos de didáctica en el evento internacional The Best in Heritage

La Fundación CV Marq presentará sus premiados proyectos de didáctica en el vigésimo cuarto encuentro de The Best in Heritage que se celebra en del 22 al 24 de octubre en la ciudad de Barcelona.

El Marq realizará una conferencia para explicar los diferentes proyectos didácticos y sociales en los que está inmerso y por los que ha sido reconocido a nivel internacional por la EMA (Academia Europea de Museos) con el galardón DASA 2024.

El Marq hizo historia consiguiendo su segundo premio europeo dos décadas después de que eligieran este centro de Alicante como el mejor del continente en los galardones DASA.

Esta ponencia la realizará Gemma Sala, responsable de la Unidad de Didáctica, Accesibilidad y Responsabilidad Social, el próximo 24 de octubre.

El museo alicantino comparte sus proyectos de excelencia en el patrimonio en el encuentro anual mundial de la organización The Best in Heritage (TBIH), dedicada a promover los mejores ejemplos y trabajos internacionales en este campo.

Como visión de TBIH, destaca el hecho de organizar un evento único en el mundo, que en esta edición acoge Barcelona, en el que exhibir los mejores logros en el sector del patrimonio.

"Como misión, destaca la selección y presentación de reconocidos modelos, como ejemplo, de las mejores y más exitosas prácticas en museos, patrimonio y conservación, y utilizar su poder como agentes de cambio para difundir la calidad y la excelencia en el ámbito de la memoria pública, contribuyendo así a poner en valor el trabajo de los profesionales del sector y a un mejor uso social del patrimonio", explican desde el Marq.

Junto con el Marq, TBIH recogerá las participaciones de museos procedentes de países como Australia, Portugal, Alemania, Eslovenia, Nueva Zelanda, Italia, Croacia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Argentina, China, Grecia, Estonia, Ucrania o Canadá.

Representantes de más de 40 laureados centros museísticos que detallarán sus logros, gracias a los cuales sus museos han sido reconocidos por jurados profesionales durante el último año por su rigor y calidad. El objetivo del Best in Heritage es promover estos proyectos excepcionales que demuestran innovación y excelencia en el cuidado y la comunicación del patrimonio.