Alicante estrena en España la nueva versión de la ópera más representada en el mundo: "Siempre llenamos"

Un momento del ensayo este martes de la nueva versión de 'La Traviata' en el Principal de Alicante. M. H.

Giuseppe Verdi consiguió con La Traviata la ópera que hoy día es la más representada en el mundo. Y esta semana la compañía Ópera 2001 estrena en su ciudad de Alicante una nueva versión con la que ya tiene cerrada una amplia gira por España y que les llevará también a Francia.

"Seguimos apostando por los estrenos nacionales y la calidad de nuestros montajes", valora María Dolores Padilla en la presentación ante los medios de esta producción. Todos los montajes de Ópera 2001 han pasado por el Principal a lo largo de sus 35 años. "Sus montajes no decepcionan y cada día crean más adeptos a la lírica", destaca la responsable del teatro.

Luis Miguel Lainz, director artístico de la compañía, recuerda que fue en 1991 cuando subieron por vez primera a este escenario, precisamente con esta ópera de Verdi. Más de tres décadas después han podido hacer el montaje y ensayos en el Principal para una de sus nuevas giras.

"La Traviata es la ópera más popular, la más representada de Verdi", destaca Lainz, "y el por qué es que la historia engancha con una mujer apasionada que se enamora de un joven tenor". "El otro pilar es la música excepcional del maestro Verdi, de la que todo el mundo ha escuchado alguna de sus arias", añade.

Son 95 personas las que lo hacen posible, con solistas como el tenor David Baños, murciano, y Paolo Ruggiero, barítono, ya habituales en el repertorio de esta compañía.

Lainz destaca la calidad de ambos cantantes, "de los mejores de Europa", que acompañan a una orquesta con la mayoría de músicos de la Comunitat Valenciana. Y ahí Lainz destaca que es un honor vivir en Alicante y poder trabajar aquí.

El idioma del arte

Montar una gran producción incluye a todo tipo de trabajadores "con un idioma común que es el arte y La Traviata".

Marie Ange Quintana, pareja de Lainz, recalca que "cuando hacemos ensayos, han sido casi dos años para conseguir una semana en la que están ensayando en el Principal". La directora de la compañía agradece el poder colaborar con campañas escolares como la que se hará esta semana o la visita con usuarios de la Once, posible precisamente porque está haciéndose el montaje.

Para una gira como esta hay un doble reparto que se encarga de llevar el montaje por toda España, parte de Francia y Portugal a lo largo de 41 funciones. En casi todas ellas tienen lleno, como se enorgullecen, y pasarán 41.000 espectadores.

