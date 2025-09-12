Una comedia en el barrio de la Florida devuelve la ilusión a una compañía que presume de 30 años de historia en Alicante

El Club de la Serpiente celebra sus tres décadas de historia volviendo al lugar en que se presentaron. M.H.

Risas y reflexión es lo que promete la compañía teatral El Club de la Serpiente con su nuevo montaje Una boutique en la Florida. Con él celebran también las tres décadas de interrumpida carrera, un hito en el panorama de la provincia de Alicante.

El calor no disminuye los ánimos del encuentro que organizan en la plaza de Santa María. En las escalinatas que llevan a ella quieren recrear la primera foto con la que se presentaban. Están los veteranos, como Manu Ochoa y Paco Sanguino, y las nuevas caras, como Eli Domínguez y Sofía Prieto.

Sanguino, que retoma con fuerza su faceta de autor, asegura que con este nuevo texto que ha escrito intenta "poder compensar lo que viví durante cuatro años como concejal en el Ayuntamiento de Alicante".

Si alguien espera el reflejo de lo que es el PSOE en Alicante, tendrá que esperar a otra obra. Con esta muestra "la política real, que es la cantidad de personas que hay en Alicante, en todas partes, que no cobran ningún sueldo por ello".

Y parte de la "muchísima gente" que conoció "que luchaba y peleaba por mejorar sus barrios con un amor tremendo". Y de ahí adelanta que su obra "trata de cosas que, a veces, son duras, pero de la capacidad también que tenemos de superarlas y hasta de reírnos de ellas y sobre todo siendo alicantinos, que es lo que solemos hacer siempre".

Sanguino promete que esta comedia dramática seguirá su estilo con "un humor afilado" y que si la sitúa en la Florida, busca universalidad: "Se puede entender en cualquier barrio de Alicante, en cualquier barrio popular de cualquier ciudad de este país, como de muchas otras ciudades del mundo".

Tres décadas después de arrancar un proyecto que surgía tras su experiencia en Jácara, "vivimos la misma ilusión en este momento de regresar con una comedia diez años después de Ulises in Berlin". Afirma: "Somos la única compañía de los años 90 que queda y pensamos, oye, ¿por qué no recreamos aquella foto de juventud?".

El veterano Manu Ochoa valora la persistencia del proyecto y considera que en el pasado había muchas ganas de hacer cosas en Alicante, algo que hoy es difícil de repetir. A pesar de los desafíos, apoya el proyecto "loco" de Puri Moya y Paco.

Puri bromea diciendo que Paco Sanguino "se lo debía". Tras participar en producciones anteriores de El Club de la Serpiente desde la producción o el vestuario, ansiaba volver a actuar. Si empezó como actriz con Jácara y luego en El Club de la Serpiente, ahora considera la obra un "regalo".

Al leer el texto, sintió que Paco los conocía muy bien. Y con su humor negro los ensayos están llenos de risas cada día, algo "impagable" para ella.

Eli Domínguez, una de las nuevas incorporaciones, siente "tremendos nervios" pero una "muchísima ilusión". Está fascinada con el resto del equipo: "A pesar de que llevamos poquito tiempo juntos, trabajando artísticamente pensamos igual ¡y con cervecitas también!".

Eli se unió tras conocer a Paco en una de las obras que dirigía en el Aula de Teatro de la Universidad de Alicante, donde ella es investigadora e ingeniera química. Paco, encantado con su trabajo, la invitó a formar parte de la obra y ella no lo dudó ni dos segundos.

Sofía Prieto, es otra de las nuevas caras, pero una veterana en el sentido de conocerlos desde muy joven. Siempre había querido trabajar juntos en teatro, pero ella tuvo que aparcar su carrera por sus hijos. Ahora, liberada de crianzas, considera esta oportunidad un "regalo" y le da "muchísima ilusión".

Si contagian esa alegría, también hay hueco para el recuerdo de los que no están, entre ellos, Cristina Fenollar. En homenaje a la actriz harán una lectura dramatizada de No abras a nadie, una de sus últimas obras con la compañía, con nuevos actores jóvenes. Este pequeño tributo enlazará el pasado y el futuro acompañando el estreno de Una boutique en la Florida en Fundación Mediterráneo.