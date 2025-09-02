El Museo de Aguas trae música, teatro y exposiciones gratis para "volver a apostar por el talento de Alicante"

La presentación de este lunes de las actividades con gestores y artistas. M. H.

El inicio de curso arranca fuerte en la ciudad de Alicante en lo cultural. Y el primero en avanzar sus propuestas es el Museo de Aguas que trae teatro, música y más gratis. Todo para "volver a apostar por el talento alicantino", destaca Martín Sanz.

El primer acto llega este viernes a las 8 de la tarde con Inma Serrano que clausura la exposición de Sómnica Bernabeu, Sirenas. Una muestra que ha recibido más de nueve mil personas, con el pico especial de la semana de la ola de calor de mediados de agosto en la que el museo se convertía en refugio climático.

Inma Serrano valora la actividad cultural que se realiza en el Museo de Aguas, "que es importantísima". Y de una improvisación que hizo en la inauguración ahora se encargará de la clausura para hablar de estos seres mitológicos, que es "un elemento mediterráneo extraordinario".

Este cuatrimestre se aumenta la frecuencia de acciones, explica Sanz como director de comunicación de Aguas de Alicante sobre la programación con la que cierran el año. Y también las innovadoras, como la degustación de chocolate y agua con la marca Chocolates Marcos Tonda, en las tres que habrá, una de ellas abierta al público.

El 21 de septiembre regresa Laurine, redactora en EL ESPAÑOL, a cantar en formato acústico, donde presentará otro estreno: Cuando ames de nuevo. Un repertorio lleno de emociones intensas, promete.

Los pozos de Garrigós son también subsede del festival Fitca y habrá tres representaciones gratuitas, orientadas al público familiar después de la gran acogida del año pasado.

En octubre otra que repite es la Federación de Moros y Cristianos de Alicante con su segunda muestra fotográfica.

Y otra de las novedades, que tampoco es habitual, es la lectura dramatizada de la última obra de Francesc Sanguino, Una boutique en la Florida, que pasará más adelante por el Principal.

Marina Payà estará el 2 de noviembre con un viaje musical de la guitarra desde el barroco hasta lo contemporáneo.

El 21 de noviembre se cierra con Modern Quiet, una veintena de coristas, dentro de las novedades. Este coro moderno con gente de Madrid, Valencia y Alicante presenta temas con arreglos propios que esperan emocionar al público.

En diciembre, la exposición del maratón social fotográfico el día 3, que coordina Pilar Cortés y Esther García, con personas con discapacidad y celebra su segunda edición en la que vuelven a mostrar que pueden enseñar. "Van a captar la esencia de los pozos desde otro punto de vista". Y el belén de la Hoguera Puente Villavieja.

El año terminará con el Mercat Obert d'Art que incluye diseño y gastronomía y que se expandirá también a la plaza, que coordinan Álex y Marina con curiosidades como un bingo poético o cortometrajes, "un ambiente propicio para el encuentro de vecinos y turistas".

Toni Rico presentará en su concierto y performance hablará de una mujer que se adapta como el agua a cualquier lugar y con la fuerza que tiene.

Es un espacio abierto que busca el encaje de la modernidad con la tradición y con la ciudadanía, valora Sanz. "Pretendemos dar a conocer el espacio, los pozos, y quien tiene éxito repite", valora.

La Muestra Español de Autores Contemporáneos se presentará por primera vez aquí y Sanz promete que el año próximo ya habrá representaciones.

Israel Gil recopilará escenas de películas en las que el agua es protagonista para mostrar curiosidades sobre cada una de ellas y "donde quedará clara la importancia del agua en nuestras vidas".

El presupuesto de todas las actividades son 7.600 euros. "Imaginaos si tuviéramos un poco más", concluye Sanz.