La magia de la música española ilumina la nueva edición del Festival Noches Mágicas 2025

El Festival Noches Mágicas se prepara para abrir las puertas de su decimotercera edición con una programación que rinde homenaje a las raíces y evolución de la música española. Figuras como Vicente Amigo, Bebe, El Kanka y Diego Ramos encabezarán un cartel que celebra la diversidad sonora y la identidad cultural.

Cada uno de estos artistas refleja una conexión auténtica con el patrimonio musical español: desde el flamenco virtuoso de Vicente Amigo, hasta la fusión de pop y canción de autor de Bebe y El Kanka, sin olvidar el emotivo tributo de Diego Ramos a Julio Iglesias, una de las grandes leyendas del pop nacional.

Pese a sus distintos estilos, todos comparten una mirada innovadora sobre los géneros que representan. Su capacidad para reinterpretar lo clásico con un enfoque personal y contemporáneo les ha permitido dejar huella en la escena actual, fusionando tradición y vanguardia.

El festival promete experiencias únicas en cada jornada, con un cartel ecléctico y un entorno natural como los Jardines de Abril, que volverán a ser el escenario ideal para vivir noches inolvidables de música en directo, arte, gastronomía, moda, y mucho más.

Una programación repleta de talento y variedad

El 6 de agosto, Vicente Amigo llega con su gira “Andenes del Tiempo”, un viaje musical que combina su inconfundible toque flamenco con nuevos matices. Con una trayectoria internacional y múltiples reconocimientos, su actuación promete ser uno de los momentos más intensos de esta edición.

El 27 de julio será el turno de Bebe, que revivirá su álbum debut Pafuera telarañas, un disco que marcó a toda una generación con himnos como Malo o Ella. Dos décadas después, su fuerza escénica sigue intacta, y promete una noche cargada de emoción y recuerdos.

El Kanka, reconocido por su originalidad dentro de la música de autor, se presentará el 3 de agosto con su estilo vibrante, mezcla de rumba, pop y lirismo cotidiano. Canciones como Canela en rama o Qué bello es vivir serán parte de un repertorio cercano y festivo.

El 5 de agosto, Diego Ramos rendirá homenaje a Julio Iglesias con su espectáculo Soy un truhán, soy un señor. Un show cuidado al detalle, con orquesta en vivo y una puesta en escena que evoca el legado del artista más internacional de España.

El 1 de agosto, el festival ofrecerá una jornada con sabor alternativo, con actuaciones de Timo, Paula Mattheus y Besmaya, explorando nuevas fusiones que van desde el jazz hasta la electrónica y los sonidos mediterráneos.

También habrá espacio para sonidos internacionales. El 7 de agosto, The Brothers in Band traerán de vuelta la esencia de Dire Straits con The Very Best of Dire Straits, un tributo que destaca por su fidelidad musical y su excelente producción.

Éxito de público y entradas limitadas

El Festival Noches Mágicas ya ha agotado entradas para los conciertos de Sara Baras y Vanesa Martín, mientras que otros como los de Bonnie Tyler, Tony Hadley + OBK, las fiestas 80’s Summer Party, y el Music In The Garden con Iván Ferreiro, ELYELLA y Ultraligera están cerca del lleno total. Las últimas entradas para estas citas ya están a la venta.

Cada evento se celebrará en el entorno privilegiado de Jardines de Abril en Sant Joan d’Alacant, con aforo limitado para preservar la calidad de la experiencia y el respeto al entorno natural.

La decimotercera edición del Festival Noches Mágicas promete ser una celebración vibrante de la música en todas sus formas, conectando pasado, presente y futuro en un enclave único.