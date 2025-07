El auge de los pisos turísticos expulsa a la librería más veterana (y premio nacional) de la ciudad de Alicante

La librería 80 Mundos tiene que dejar su sede en la calle Marvá, donde ha estado durante más de cuarenta años. Ganadora del premio que entregan los libreros al mejor del año en 2019, en su lugar se instalarán ahora pisos turísticos.

Lo que va a pasar ahora es la principal pregunta que pesa sobre la cabeza de los cuatro socios que tomaron el relevo de Fernando Linde en 2018. Carmen Juan, Sara Trigueros, Marina Vicente y Ralph del Valle tienen que acordar qué van a hacer ahora que han recibido el aviso de los nuevos propietarios.

"Hemos recibido un correo electrónico en el que nos indicaban que no era su deseo que continuáramos con el uso que estamos haciendo de local", explica Sara.

Ese "uso" es el que hace que tengan de momento las puertas abiertas y también las actividades previstas. Este mismo sábado (12:30 h) reciben al Premio Nacional de Narrativa 2024 Raúl Quinto y esperan que tenga una gran acogida. Si se repasa su programación, por ella han pasado prestigiosos novelistas y poetas.

Este es solo un ejemplo de cómo entienden el oficio de libreros y la necesidad de que sea un espacio vivo centrado solamente en los libros. En él organizan múltiples encuentros y también fomentan el debate en la ciudad, como el reciente de EL ESPAÑOL.

Ahora, están a la espera de una reunión con el arquitecto para que les confirme el plazo en el que deben salir. El contrato que tienen, como señala Marina, "tiene una cláusula que dice que se puede recibir el contrato por cualquiera de las partes con una indemnización de dos meses por año que se incumpla el contrato".

Y con eso tendrían que afrontar los gastos de traslado y de inicio de un nuevo local para el que desde este martes mismo ya están buscando alternativas. De hecho, una de las cosas que se plantean es si compartir su historia les puede ayudar a encontrar uno cuando el mercado inmobiliario en Alicante está más disparado.

En ese proceso están esperando que, al menos, puedan realizar la campaña de los libros de texto de septiembre. Como apunta Ralph, junto a Navidad suponen el mayor porcentaje de ventas del año, unos ingresos que en esta situación son imprescindibles para afrontar lo que sienten como una expulsión.

"Yo me sentí incluso agredida cuando ellos dicen no", cuenta Marina junto a sus compañeros. Les conté la importancia de la librería en Alicante, de todas las personas que estamos detrás, que tenemos niños pequeños, y me dijeron 'nosotros hemos venido para sacar una rentabilidad y si os dejamos a vosotros no nos dan los números'".