Así dinamiza su patrimonio este pueblo de Alicante: "Nuestra historia no es solo pasado, es identidad y futuro"

Uno no puede entender su presente y su realidad sin conocer la historia de sus antepasados. Bajo esta premisa, el Museo Arqueológico de Elda pone en marcha una nueva iniciativa para acercar el rico y amplio patrimonio del municipio a la ciudadanía.

Y es que Elda no solo es calzado y modernidad: bajo sus pies y en sus vitrinas se esconde una historia milenaria. Para hacerla visible, el Museo Arqueológico ha lanzado una nueva iniciativa: La pieza del trimestre, una propuesta para redescubrir el pasado de forma visual, didáctica y cercana, especialmente pensada para el público joven.

El concejal de Patrimonio de la localidad, Iñaki Pérez Rico, conversa con este periódico sobre este proyecto y acerca del impulso renovador que quieren dar al museo.

Durante años, varias piezas singulares han permanecido guardadas en los almacenes del Museo Arqueológico de Elda, permaneciendo alejadas del ojo público. Aunque en la actualidad ya se exhiben objetos importantes como un sarcófago o un enterramiento infantil prehistórico, muchas otras piezas merecen salir a la luz para ser conocidas.

Este deseo de poner a disposición de la ciudadanía una parte del patrimonio escondido de Elda es lo que ha empujado al Museo Arqueológico a poner en marcha la iniciativa La pieza del trimestre con el fin de exponer en la entrada del Museo una pieza diferente cada tres meses.

Así, la iniciativa pretende actuar como una ventana al pasado de Elda a través de elementos menos conocidos pero igual de valiosos, como un jarrón pintado procedente de Illici (Elche), que evidencia el comercio en el valle del Vinalopó y la riqueza de la cultura íbera.

Conectar con el pasado y mirar al futuro

Con La pieza del trimestre, el Museo Arqueológico no solo pretende mostrar objetos, sino generar preguntas y despertar la curiosidad de los eldenses planteándoles preguntas acerca de su identidad.

¿Cómo vivían?, ¿cómo trataban el agua?, ¿cómo era la vida social antes del calzado y del cristianismo? El museo ofrece así un relato completo de lo que fue Elda, desde la prehistoria hasta el cristianismo bizantino, pasando por la cultura íbera y la romana. "El museo habla de la Elda que más tiempo estuvo en pie", explica Pérez Rico, en referencia a la colina del Monastil, habitada desde el Neolítico.

"Conocer nuestra historia nos ayuda a comprender cómo nuestra sociedad se desarrolla en la actualidad, y es necesario hacer este ejercicio de comprensión para desarrollar la empatía", asegura.

Incluir el patrimonio histórico en la educación

Además de permitir a la ciudadanía saber más acerca de sus antepasados, el proyecto tiene una clara vocación educativa. De la mano de talleres en colegios hasta visitas guiadas en Semana Santa, su objetivo principal reside en que los eldenses, especialmente los jóvenes, sientan el patrimonio como algo propio.

"Uno no cuida lo que no conoce", afirma el concejal. Por eso, se apuesta por un enfoque visual y entretenido, con vídeos y recursos didácticos para atraer la atención de los más jóvenes. "Mostrar a un niño un objeto de 2.000 años y explicarle su historia puede ser una experiencia transformadora, solo tenemos que saber explicarle bien de dónde viene y que visitar un museo no es solo mirar piedras encerradas en una vitrina", añade.

Dinamizar el patrimonio

Con los tres museos presentes en la ciudad como son el Arqueológico, el Etnológico y el del Calzado, Elda tiene el reto de integrar su memoria material con nuevas formas de contarla.

"Queremos contar cómo vivían nuestros antepasados y crear una colección de piezas que pueda permitir al visitante darse un verdadero paseo por nuestra historia", señala Pérez Rico. Concretamente, la propuesta museográfica busca evolucionar, ser más atractiva y, sobre todo, más cercana. Porque, para entender quiénes somos y hacia dónde vamos, "hay que mirar hacia atrás con otros ojos", concluye el concejal.