Isabel trae la explosión de vida de sus poemas a Alicante: "Mi alma es un arpa en la que hay cosas que sacan música"

Isabel Butrón se lanza con su poemario ¡Rienda suelta! por un tobogán de juegos de palabras convertidos en una explosión, como recoge en sus versos: "¡Qué le voy a hacer! A mí me gusta la vida". Este martes los presenta en el Museo de Aguas de Alicante a las 19 horas.

"Es en el momento en el que me atrevo a ello", cuenta horas antes de presentarse y aprovechando un parón en el trabajo. "Se llama ¡Rienda suelta! porque antes estaba encorsetada por mí misma. Cada uno nos creamos nuestras propias fábulas o nos podemos construir nuestras propias alas. Yo tiro a volar cuando me he construido ya las alas".

Ingeniera de formación, ejecutiva en Hidrogea, sabe que su perfil no es el habitual cuando se piensa en la poesía. Un factor al que atribuye en parte el haber "tardado tanto" en presentar sus textos cuando ha escrito desde que tiene recuerdos: "Nació conmigo lo de transformar mis sentimientos en poesía".

"Sé que no es lo típico, pero ¿por qué no? Las personas somos 360 grados, somos esféricas, no somos planas", razona sobre este salto en su carrera. "Tenemos un montón de facetas, de posibilidades, de profundidades y yo quiero disfrutarlas y explorarlas todas. Así que por delante que vamos, con un poquito de vértigo, sí", añade.

Esa reiterada voluntad de disfrutar la traduce en versos donde juega con las metáforas y las palabras constantemente. Criptomorena y peluquingeniera son solo dos de las que inventa, cuenta risueña: "Me encanta. Y de hecho, a veces me tengo que coger la rienda y no dejarla suelta, porque cuando me empieza así la cabeza puedo no parar".

Una energía desbordante e incesante: "Hay veces que me llega a mitad de noche, a veces me tengo que parar en mitad de la carretera para mandarme un audio, las aplico en mi día a día, pero también en el trabajo, ideas que se me ocurren y que me parecen muy divertidas, me hacen la vida más agradable".

De formación clásica en la poesía, son autores contemporáneos como Charles Bukowski o Ray Loriga quienes se suman a influencias como la de Virginia Woolf "y su sensible imaginación".

Y de todo ello, "lo que me afectó mucho, mucho, es la filosofía". En particular cita la influencia de Nietzsche "y su forma de ver la vida: de no enajenarnos en Dios y como que es algo divino, sino que todos nosotros íbamos a ser el superhombre y liberarnos".

Entre esas referencias tampoco olvida la música y letras de Joaquín Sabina: "No sé qué viene antes, pero hay ciertas canciones que me inspiran y ciertos versos que me recuerdan a canciones".

Una simbiosis que resume así: "Mi alma es un arpa que tiene unas cuerdas y hay cosas que pasan a través y no hacen nada o silbidos. Sin embargo, hay otras que consiguen sacar música de ahí".