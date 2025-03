Los Pozos de Garrigós acogen la muestra 'Curaré' del fotógrafo alicantino Iván Carbonell

¿Qué hay detrás de las paredes de un centro de atención a personas con discapacidad intelectual? A esta pregunta ha querido responder el fotógrafo alicantino Iván Carbonell.

De la mano de su objetivo y sus años de experiencia en el mundo de la fotografía, el artista se ha adentrado en el centro Santa Rafael de Alicante para seguir el día a día de las personas con discapacidad y de quienes cuidan de ellas.

Fruto de este trabajo nace Curaré, una muestra de decenas de fotografías en blanco y negro cuya inauguración ha tenido lugar este lunes en los icónicos Pozos de Garrigós del Museo de Aguas de Alicante.

El acto, al cual también han asistido los protagonistas de las fotografías, ha comenzado con un repaso de los 10 años que el museo lleva colaborando con el centro, recordando el primer evento conjunto: el Concierto Solidario en favor de San Rafael de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante, celebrado el 17 de junio de 2016.

"Una vez más, el centro Santa Rafael nos ha presentado una propuesta que nos ha cautivado", afirma el director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, Martín Sanz.

La exposición estará abierta al público hasta el 30 de marzo de 2025 en los Pozos de Garrigós.

Una familia

Durante el acto de inauguración, la directora del Santa Rafael, Ana Carratalá, ha aprovechado la ocasión para reforzar la relación que tiene el centro con el Museo de Aguas, un lazo que ha calificado de "familia".

"Nos sentimos eternamente agradecidos por darnos la oportunidad de visibilizar una realidad tan importante como es la vida de las personas con discapacidad y la de quienes trabajan en nuestro centro y las cuidan todos los días", asegura. Además, añade que el fotógrafo Iván Carbonell ha sabido "captar el espíritu de Santa Rafael".

El artista, por su parte, ha asegurado haberse encontrado con una realidad "totalmente distinta" a la que esperaba al adentrarse en el centro:

"Esperaba toparme con algo parecido a lo que solemos ver en las películas; sin embargo, quedé fascinado por la humanidad y la relación tan real y espontánea que existe entre las personas con discapacidad y sus cuidadores".

Una realidad que afirma no haber encontrado "en ningún otro lugar fuera de este centro".

"Al final, más que trabajadores, en el centro me he encontrado con personas que cuidan a otras personas, una relación preciosa que he querido capturar a través de mis fotografías", concluye el fotógrafo.