Alicante premia la trayectoria de dos mujeres pioneras en el arte: "La edad no envejece, lo que envejece es la ignorancia"

"La edad no envejece, lo que envejece es la ignorancia". Con ese mensaje de Carmen Cazaña el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert presenta la primera edición de Trayectoria en femenino, unos galardones que reconocen también la figura de Cecilia Bartolomé.

La directora de esta entidad de la Diputación de Alicante, Cristina Martínez, y Begoña Deltell, miembro de su equipo y veterana galerista, han conducido la entrega de estos galardones que reconocen "una trayectoria en la que lo femenino, su condición como tal, hubiera supuesto un hándicap a la hora de realizar su trabajo".

Deltell se ha encargado de celebrar la figura de Cazaña, quien con 97 años no ha podido estar presente en el acto. Y así se ha encargado de recordar cuando ambas proyectaron lanzar una galería conjuntamente, aquello no pudo ser, pero de ahí nacería Aural.

En una ciudad en la que se ha quedado ya sin ninguna galería de arte profesional, han recordado a la pionera que abrió en 1976 su negocio. "En un momento cultural y político complicado" crearon un proyecto para "impulsar a artistas jóvenes como Luis Gordillo, Juan Uslé o Guinovart y también a veteranos como Sempere".

Aquella galería era un punto de encuentro entre artistas, intelectuales y cualquier persona que podía pasar por allí para conversar porque Carmen mantenía su voluntad docente, destaca Deltell.

Fueron 29 años de galería en diferentes etapas y de las que Deltell recuerda especialmente las exposiciones que comisarió y el apoyo a las mujeres artistas que conocía. "Me parecía maravilloso".

Cristina Martínez se ha encargado de glosar la carrera de Cecilia Bartolomé, "que se define por sus películas", y tampoco ha podido estar presente a sus 84 años: "Ha estado en aventuras en África y se ha manifestado mil veces cuando no se podía y se saltó la censura".

La ganadora del premio al mérito en las Bellas Artes en 2014, entre otros muchos premios había nacido en Guinea Ecuatorial en 1940 y a su llegada a España entró en la Escuela de Cine donde coincidió con otras pioneras tras las cámaras como Josefina Molina y Pilar Miró.

"Yo era una loca carioca que no lo pensaba dos veces", recuerda Cristina sobre la directora de la que han recuperado también un vídeo en el que valoraba su carrera destacando que "me he divertido mucho y, cuando había problemas, enfrentarme a ellos, tocando las pelotas que era lo que más me gustaba del mundo".

El diputado de Cultura Juan de Dios Navarro, acompañado por la secretaria autonómica Pilar Tébar, ha felicitado a Martínez y Deltell por lanzar esta iniciativa, "un premio que recoge el sentir de toda la provincia a dos mujeres que han roto barreras y el techo de cristal y que nos han hecho disfrutar a los que estamos aquí y a miles de personas".