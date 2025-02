El viaje de Lidia García a Roma tras los pasos de Sevilla, Montiel y Flores: "Me he enamorado aún más de las tres'"

Pasear por las calles de Roma y seguir el mismo camino que algún día recorrieron las míticas divas Carmen Sevilla, Sara Montiel y Lola Flores, todo ello acompañado de una magistral clase de historia del arte digna de los guías turísticos más prestigiosos. Así es la experiencia en la que se sumerge el lector de Tarantela Sevillana.

Una tarde cualquiera, Lidia García, doctora en Historia del Arte, quedó impactada ante la actuación de Carmen Sevilla en Pan, Amor y Andalucía (1958). La "novia de España", vestida con un precioso traje de flamenca de lunares y castañuelas en mano, conquistaba la majestuosa Plaza de la Maestranza de Sevilla, acompañada por una orquesta dirigida por el propio Vittorio De Sica.

Todo apuntaba a que la bellísima Sevilla interpretaría alguna copla española cuando, de repente, arrancó a cantar en italiano. Se trataba de la mítica Tarantela Sevillana, la canción que da nombre al libro de la historiadora murciana, cuya presentación tendrá lugar este sábado 1 de marzo en la librería 80 Mundos de Alicante junto a la artista Drag, La Bella Vampi.

"Pan, Amor y Andalucía siempre me acompañó, pero al contemplar esta escena tan impactante, me invadieron las ganas de investigar sobre la relación de una de las divas más famosas de España junto a Sara Montiel y lola Flores, con Italia", sostiene la autora en una conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

Tres divas, dos realidades

Aquella escena dejó una huella tan profunda en la historiadora que pronto comenzó a indagar en las conexiones entre España e Italia, descubriendo un mundo fascinante. Dicho y hecho. Semanas después, García emprendía una nueva aventura con una beca de la Academia Española en Roma para investigar los pasos de "la novia de España" y de, ni más ni menos, Sara Montiel y Lola Flores, en el país itálico.

Nueve meses después, fruto de este exhaustivo trabajo, nacía Tarantela Sevillana, un libro que desentraña la construcción de la imagen de estas tres 'divas' fuera de España, comparándola con la visión limitada que se proyectaba de ellas dentro del país bajo la dictadura franquista.

La investigación de García revela hasta qué punto la percepción de estas artistas difería en el extranjero respecto a su tierra natal. "Sabía que existían diferencias antes de comenzar la investigación, pero no imaginaba que fueran tan flagrantes", confiesa.

Con "flagrante" la historiadora se refiere, por ejemplo, al icónico escote con el que Sara Montiel deslumbró en el Festival de Venecia en 1958. La actriz acudió inesperadamente al evento en contra de la voluntad de su marido, el director Anthony Mann, y su imagen, inmortalizada por la prensa internacional, protagonizó numerosas portadas. Sin embargo, en España, la censura franquista recurrió a una especie de "photoshop" de la época para cubrir el escote de la estrella.

Así, a través de documentos, guiones censurados y archivos de la prensa italiana, la autora reconstruye la percepción que el público tenía de estas tres mujeres fuera de España. Uno de los aspectos que más destaca es cómo, a ojos internacionales, una estrella española solo podía ser andaluza. "Sara Montiel era de Castilla-La Mancha, pero en Italia la encasillaban en el molde de la española andaluza", señala, haciendo referencia a un artículo de un periodista italiano que, erróneamente, insistía en que Carmen Sevilla era de origen marroquí y nacida en Granada.

"En aquella época, la reducción de España a Andalucía era constante". Aunque García considera que esta visión ha evolucionado, todavía persiste en la actualidad: "Solo hay que pasearse por una tienda de souvenirs para ver que lo typical Spanish sigue ahí".

Más allá del mito

Entre numerosas anécdotas fascinantes, la obra recoge la ambivalente relación de Carmen Sevilla con el régimen franquista, al tiempo que protagonizaba películas con personas cercanas al Partido Comunista, como la icónica La Venganza (1958) de Juan Antonio Bardem, destacando el lado polivalente de la diva.

En definitiva, para García, Tarantela Sevillana no solo ha sido una investigación histórica, sino también un viaje personal. "Ha sido delicioso poder sorprenderme con ellas", confiesa. "Parecía complicado porque son tres mujeres muy conocidas, pero en realidad no sabía tanto de ellas".

La "adoración" de la escritora por estas tres mujeres no se puede medir ni comparar, aunque confiesa que "si tuviera que elegir una favorita", sería Sara Montiel, "la que tuvo más proyección internacional". García también ha aprovechado para recalcar que su admiración por Sevilla, Montiel y Flores ha crecido enormemente tras este trabajo: "Me he enamorado todavía más de las tres".

En definitiva, con este libro, la historiadora no solo reivindica la dimensión internacional de estas artistas, sino que también invita a los lectores a pasear por Roma y descubrir, a través de sus páginas, un capítulo fascinante de la cultura popular.

Un viaje a la capital italiana que se hace todavía más inmersivo gracias al formato podcast de Tarantela Sevillana en Ay, ¡Campaneras!, disponible en Spotify.