La Oreja de Van Gogh, Miranda! y Crystal Fighters pondrán el punto final al Festival Noches Mágicas 2024

Esta semana la duodécima edición del Festival Noches Mágicas llegará a su punto y final con los conciertos de Miranda!, Israel Fernández, La Oreja de Van Gogh, Paula Mattheus y el Festival Music In The Garden.

A los conciertos en el escenario principal se suma un amplio programa de actividades complementario que incluye market de artesanía y diseño, performances, gastronomía, arte en vivo, exposiciones, magia, danza, así como otras actuaciones de grupos y solistas locales en el Escenario Jardín.

Las puertas del recinto de Jardines de Abril se abrirán a las 20h para disfrutar de los jardines y todas las actividades programadas, a excepción del sábado día 10 de agosto con el festival Music In The Garden, cuya apertura será a las 19h.

Paula Mattheus, el miércoles 7 de agosto

La joven artista, músico y compositora ha llegado para darle un aire nuevo y fresco a la música de nuestro país con su voz única, rota y dulce al mismo tiempo. No deja indiferente a nadie, enamorando cada vez que se sube al escenario con canciones eminentemente bonitas, de las que te alegran la vida, y te hacen disfrutar al máximo de su directo.

Paula Mattheus está viviendo su mejor momento profesional. Actualmente, se encuentra de gira por toda España, consolidándose como una de las artistas femeninas más destacadas del pop en español, y agotando las entradas en ciudades como Bilbao, Barcelona y Valencia.

Miranda!, el jueves 8 de agosto

Ale Sergi y Juliana Gattas son Miranda!, el dúo pop más importante de Latinoamérica. La banda es reconocida por su extravagante presencia en escenario, canciones pegadizas y ritmos que van desde la balada al rock, y lleva más de 20 años haciendo un hit tras otro.

Presentarán 'Hotel Miranda!', una mega producción musical con elementos teatrales, que narra una historia desarrollada dentro de un increíble hotel en el que Ale y Juli, encarnando a los particulares dueños del lugar, controlan todos los movimientos y check in.

Cada canción cuenta con un artista invitado, un huésped con el que interactúan a través de proyecciones, en este viaje único y lleno del mejor pop. El show revisita los clásicos de Miranda!, así como joyas ocultas, siempre sorprendiendo.

La Oreja de Van Gogh, el viernes 9 de agosto con todas las entradas vendidas

Los donostiarras se encuentran componiendo nuevas canciones que estrenarán en Alicante para celebrar los más de 25 años que llevan en la música.

La demanda del público que ha crecido con sus clásicos hits ha propiciado esta nueva gira tan especial.

Music In The Garden, el sábado 10 de agosto

La segunda edición del festival Music In The Garden se presenta en Alicante con las actuaciones de Crystal Fighters, ELYELLA, Karavana y Olivia.

El momento álgido del festival llegará con la actuación de la banda inglesa Crystal Fighters, que presentará su quinto trabajo de estudio titulado 'Light+', junto a otros sencillos rompepistas como ‘You and I’, ‘Love Natural’ o ‘Love is all i got’.

Un cierre a lo grande, Israel Fernández el domingo 11 de agosto

El último día del festival, el cantaor y compositor toledano Israel Fernández cerrará el ciclo de conciertos Noches Mágicas donde hará un recorrido por su discografía y su último disco ‘Pura Sangre’, que le ha llevado a una reciente nominación a los premios Latin Grammy.

En su cante confluyen el legado más puro del flamenco tradicional y la contemporaneidad y transgresión, que han convertido al artista toledano en un gran exponente del género.

Venta de las últimas entradas disponibles

Consulta todas las modalidades de las últimas entradas disponibles en la web www.nochesmagicas.es