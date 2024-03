Cristina López Barrio gana en Alicante el premio Azorín 2024

Cristina López Barrio es la nueva ganadora del premio Azorín de novela. La autora ha presentado en la sala sinfónica del Auditorio de la Diputación de Alicante el libro con el que ha conseguido también los 45.000 euros que acompañan el galardón.

"Es un premio que soñaba desde que quería ser escritora y con el nombre de un escritor que formaba parte de las lecturas de mi infancia, una prosa que he admirado muchísimo", ha valorado la ganadora. "Llegó a mí de forma inesperada", ha avanzado sobre el origen de su texto nada más recibir la estatuilla que acredita este título.

En un documental sobre Luis Cernuda en el que se hablaba de su relación con las misiones pedagógicas, encontró unas "fotografías fascinantes" y poder contar lo que expresan esas imágenes de la gente que no había visto una película o una representación de teatro. Tanto le impactó que la otra novela que estaba escribiendo, un thriller, decidió apartarlo "porque quería contar esto".

[Niebla en Tánger]

El Teatro del Pueblo dirigido por Alejandro Casona llevará a su protagonista a vivir una historia de amor "y le da mucha importancia de la cultura: de los libros, de la música, del cine y del arte. De lo que nos hace sentir y del poso que deja. La importancia de la cultura que no tiene que responder a nada".

"Es un broche de oro a una etapa", como ha contado López Barrio, en el encuentro ante los medios. Su protagonista es una "mujer privilegiada que iba a las tertulias y bailes y vivirá una historia de amor con un hombre de campo en julio de 1935". "Ha sido un viaje fascinante conocer la figura de la misiones pedagógicas", ha asegurado, "en aquel momento pensaban que a España le iba a venir la salvación por la cultura". De eso se encargaron Ramón Gaya o el propio Casona, al que convierte en personaje.

"La novela narra ese intercambio porque los misiones les enseñaban, pero también aprendían muchísimo del folclore. Era un viaje de ida y vuelta. Y encontré palabras maravillosas de Casona que decía que nunca había aprendido tanto", ha explicado. "Ese aislamiento ahora ha desaparecido por la televisión, las misiones pedagógicas son hijas de su tiempo y podrían ser, pero adaptadas a las circunstancias porque es una época totalmente diferente".

Juan Eslava Galán, como miembro del jurado, destaca la importancia de este libro y del contexto histórico que retrata. "Había un auténtico divorcio entre la ciudad y el campo", explica de esa primera onda, que da paso a una segunda, la descripción del mundo rural. "En un maravilloso equilibrio de los ambientes", destaca, "de una novela que te coge desde la primera página y no te suelta hasta que la acabas. Aquí el lector le pudo al jurado, porque quedé maravillado".

Ganar al fin

López Barrio, también abogada, ya fue finalista del premio Planeta en 2017 con Niebla en Tánger. "Desde que era adolescente soñé con escribir y me he presentado a muchos concursos", ha recordado. "Esto es oficio y pasión por la escritura. Cuando dejé el derecho y dije que me dedicaba a la escritura es muy montaña rusa, como hoy, pero apasionante".

La tierra bajo tus pies ya ha dado pie a la que espera sea su siguiente novela, con un personaje, Leonardo Valiente, sobre el que ya está trabajando y que es el padre de la protagonista. "Estoy contenta porque el periodo de duelo ya lo he llenado con una nueva novela", ha asegurado sobre un proyecto "aún embrionario".

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha valorado que "este es el día grande de las letras de Alicante" y la figura de Azorín, "que sigue siendo maestro entre maestros". Su obra, a la que se la homenajea con estos premios, "forma una marca propia que es el renacimiento de la palabra" y "la transformación de la prosa a principios del siglo XX".

En un sentido discurso, Pérez también ha recordado al que fuera alcalde de Alicante y diputado de cultura recientemente fallecido Miquel Valor. Carlos Mazón, en la primera visita de un presidente de la Generalitat a los premios, y el alcalde Luis Barcala han arropado este premio con su presencia, como no había pasado en años.

['Los perseguidos' de Fernando Benzo Sáinz, obra ganadora del Premio Azorín de Novela 2023]

Mazón ha reconocido que echa de menos el ajetreo que implica la preparación de un premio como este, el de mayor dotación que entrega la Diputación. Y así la ha valorado "como una de las galas de los premios más importantes que se entrega en España. Es un orgullo para Alicante. Y lo mínimo que tiene que hacer un presidente de la Generalitat es sentirse orgulloso de que se proyecte su imagen y la de Azorín".

El evento, presentado por la periodista televisiva Ana Cuesta, ha contado con la participación del actor Luis Merlo, que ha leído un fragmento de la obra del autor de Monòver. Y de ahí la Suite del pájaro de fuego de Ígor Stravinski que ha interpretado la orquesta ADDA Simfònica, dirigida por Josep Vicent. El lema elegido para la celebración de la gala es El personaje que se transformó en autor.

Toni Pérez: ‘Azorín fue una de las plumas más ilustres de la literatura española de todos los tiempos’



Gala de Entrega del Premio #Azorin2024 pic.twitter.com/6ro8SYcX63 — Diputación de Alicante (@dipuAlicante) March 7, 2024

El jurado de la presente edición lo han compuesto Juan de Dios Navarro, diputado de Cultura, que ha actuado como presidente, y los escritores Juan Eslava Galán, Reyes Calderón, Luz Gabás, Rafael Poveda y Luis Belda. También han formado parte la directora de Editorial Planeta, Belén López, y la secretaria general de la Diputación Provincial, Amparo Koninckx Frasquet, quien ha actuado como secretaria sin voto.

Eslava Galán ha celebrado que este año había muy buen nivel entre las novelas presentadas, "pero sin ninguna duda destacaba esta".