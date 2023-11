Estos son los planes para disfrutar de la ciudad de Alicante este fin de semana

El homenaje a los Beatles que hacen The Liverpool Band en el Claustro de San Nicolás.

De jueves a domingo Alicante concentra gran cantidad de planes muy diferentes para todo tipo de públicos. Repartidos por toda la ciudad se pueden encontrar propuestas tan curiosas como crear arte mediante inteligencia artificial con uno de los mayores expertos en esta área, a Lola Herrera en el Teatro Principal o un homenaje al mítico concierto de los Beatles en Let it be.

El domingo 26 a las 12 horas vuelve a El Claustro la ya conocida banda alicantina The Liverpool Band con su concierto Rooftop. El grupo tributo a The Beatles que lleva activo más de 25 años tocará sobre la cubierta del edificio, como es tradición, mientras se lleva a cabo el XV Concurso Otoño Fotográfico y se exponen las fotografías de los ganadores.

Museos

'Práctica artística en la Era de la inteligencia artificial. De Sempere a nuestros días' es el nuevo taller que acoge el MACA, impartido por el artista Daniel G. Andújar, y que se podrá disfrutar este jueves 23 y viernes 24 de noviembre de 16 a 19 horas. En este taller se cruzarán arte y ciencia para rendir homenaje a Eusebio Sempere, visionario y pionero en su tiempo con el uso de ordenadores.

La exposición RGB Magazine #06 El bien y el mal continúa en la sala de exposiciones de La Lonja. En esta revista dirigida por Carlos Balsalobre y David Santacruz participan más de 177 fotógrafos alicantinos. Como actividades dentro de la exposición se encontrarán: el viernes 24 a las 20 horas, una visita guiada, el sábado 25 a las 19 horas una conferencia y a las 20 horas un concierto, y el domingo 26 a las 11 horas un taller para niños.

Las Cigarreras abre sus puertas desde este jueves y hasta el sábado a la nueva edición del festival Bello Público con la poesía, la pintura, el arte y la improvisación como protagonistas. Actuaciones centradas en la música para un público poco acostumbrado a los textos que las acompañan. El día 23 las actividades las llevarán a cabo Nelo Curti y Gonzalo Escarpa, el 24 Antonio Orihuela y Javier Corcobado y el 25 Antonio J. Iglesias y Pájaro.

Teatro Principal

La sexta edición de los Premios Carles Santos de la Música Valenciana, que se entregarán en el Principal, rendirá homenaje a Nacho Mañó, el bajista y compositor de la banda Presuntos Implicados, para quien compuso muchos de sus éxitos. Este reconocimiento se suma a los ya conseguidos en su carrera con un Grammy Latino más otras candidaturas a estos mismos, tres Premios Ondas y otro de la Música SGAE, en reconocimiento de su trayectoria como artista y productor. Este viernes 24 podrá añadir el Premio de Honor de la Música 2023.

La música no será la única protagonista del fin de semana en su escenario. La veterana Lola Herrera estará el sábado 25 a las 20 horas y el domingo 26 las 18 horas con Adictos. Dirigida por la valenciana Magüi Mira, en ella interpreta a una científica que estudia los abusos de la tecnología. La acompañan Lola Baldrich y Ana Labordeta.

Y para los más pequeños el Principal trae de nuevo las representaciones de Kids & Stories, que serán el sábado 25 a las 12 horas con Uhambo a journey around the world.

Historia de la música

Hasta el 4 de diciembre continúa la exposición fotográfica inaugurada por la concejalía de Cultura con motivo del Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos y dedicada a ellos. Se encuentra visible en los ventanales y en la sala de investigación del Archivo Municipal y hace referencia a la extensa tradición musical de Alicante.

En esta muestra se pueden ver documentos originales de la provisión de plaza de músico para la colegial de San Nicolás en 1824, una partitura musical de un zapateo de 1852, un libreto con el texto de una zarzuela cuya música es del maestro Juan Such Sierra en 1883, el pasodoble de Fogueres de Sant Joan del músico Luis Torregrosa o un croquis del templete de la Música en 1941 acompañado de fotografías.

Cultura en barrios

Fin de semana cargado de musicales, teatros y tertulias para los niños con el programa Cultura en barrios. El viernes 24 a las 18:30 horas llega al centro social Playas el concierto Semana de la Música del grupo Unión Musical, y en el centro social Gastón Castelló, Drets, de Nanets Band Rock, con un espectáculo en valenciano. La biblioteca de Virgen del Remedio también protagoniza parte del viernes con la presentación del libro Más alla del estrecho de Ángel Fernández, a las 17:30 horas, acto que forma parte del ciclo Autoría de aquí.

El sábado 25 el Museo de Aguas de Alicante trae consigo a las 12 horas una tertulia de Roberto Hurtado que gira en torno al libro El mar que respiras, del Club de lectura 17 musas. Y por la tarde de ese mismo día, a las 18:30 horas, el teatro La Espina presenta su obra Caos.

Para finalizar el fin de semana, el domingo 26 a las 12 horas el museo el Marq dispondrá en su salón de actos de otro concierto Semana de la Música de Ensemble Clarinets l’Harmonía.

Y tanto sábado como domingo el programa Anem a la biblio ofrece en línea Feroces y tiernos de Cristi Guti, desde las 12 hasta las 24 horas.

