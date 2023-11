Esther Abellán: "Las mujeres que sufren violencia no se perciben como víctimas porque se acostumbran a ella"

¿Se puede ser buena persona y asesina a la vez?, el asunto es algo complejo, sobre todo en la vida real. Sin embargo, en la ficción la respuesta es afirmativa. Así lo demuestra la protagonista de 'Fue Suficiente' (Real Noir Ediciones, 2023), un libro que habla de la violencia de género y la cosificación de la mujer, así de como los diferentes retos de la vida pueden convertir a una víctima en un verdugo.

En este libro, Esther Abellán (Villena, 1971) cuenta la historia de una mujer, que tras haber sido víctima de violencia se traslada a la pequeña localidad de Baladre en busca de una nueva vida. Aunque ella ha conseguido escapar, quién no lo ha hecho ha sido su pasado, que la acompaña durante todo el tiempo en esta aventura.

El libro, aunque "no defiende esa postura", hace una reflexión sobre cómo una persona que ha sido víctima puede terminar convirtiéndose en verdugo y tomarse la justicia por su cuenta. Con esa idea es como la escritora fue definiendo al personaje, que le hizo quedar como finalista del I Concurso Internacional de Novela Policial Puerto Negro, celebrado en Valparaíso, Chile.

"Es un personaje de ficción, que pone sobre la mesa el tema de la violencia a las mujeres y el personaje da mucho de sí". Con esta historia, Abellán quiere denunciar la situación que sufren muchas mujeres que están envueltas en un clima hostil y violento, del que en muchas ocasiones ni si quieran tratan de huir porque no son conscientes de ello "Las mujeres que sufren violencia no se perciben como víctimas porque se acostumbran a ella", explica la autora.

La violencia, la corrupción y la mentira son los detonantes para que la protagonista decida pasar a la acción. Sin embargo, su papel como 'justiciera' no es incompatible con el de buena vecina, ya que hace compañía a una anciana con depresión e incluso le ayuda a hacer la compra.

Sobre lo que más llama la atención de los lectores es precisamente esta dualidad del personaje principal o la facilidad con la que te enganchas a esta historia que no se anda con rodeos. "Me han llegado a decir que Fue suficiente sería perfecta para una producción de Netflix", afirma.

La alicantina confiesa que ha tardado alrededor de tres años en escribir la novela, y que el covid le ayudó a darle un empujón, pero que todo surge un poco por casualidad. "Estaba haciendo un curso con el escritor Mariano Sánchez Soler, cuando este le dijo que si no se había dado cuenta de que la protagonista de todos sus relatos era la misma mujer.

Con eso, comenzó a hilar una historia que después pasaría a los escenarios del teatro, donde ella se mueve con gran facilidad. "No confiaba mucho en publicarla y lo que hice fue una versión teatral de la obra, que estrenamos en 2022 junto a un grupo de mujeres". Tras el éxito de la obra de teatro, vino la presentación al concurso de novela policial de Valparaíso en Chile. El responsable de Real Noir Ediciones, Carlos Salem, quién formaba parte del jurado, se fijó en ella y le ofreció publicarla.

La autora de Fue suficiente ha adelantado a EL ESPAÑOL de Alicante que su próxima novela también tendrá a una mujer como protagonista, aunque no será tan sangrienta. "No quiero hacer una serie. Eso le quitaría la magia a esta novela, ya que al final ella se marcha y no se sabe muy bien lo que ocurre. La idea es que ella no va a seguir matando porque ya ha hecho justicia", concluye.

Sobre Abellán

Poeta, narradora y actriz, Esther Abellán pertenece a la Asociación de Mujeres Poetas . Entre sus publicaciones, destacan: Cinco Fronteras (Eléctrico Romance, 2018), Poetas en el Puente de los Espejos (Eléctrico Romance, 2021), Recordando lo que fui (2013), En la alcoba de Venus (2014), Llantos entre caricias (2015) y Amor Encadenado (2016).

Abellán también ha participado en numerosas antologías. En 2016, recibió el Premio de Poesía Ciudad de Aspe por su poemario Alianzas con el aire. Sus últimas publicaciones en este género son 4º sin ascensor (Lunara Poesía, 2018), Pasado en la boca (Sapere Aude, 2021) y Mujeres de tierra (BGR, 2021).

